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№69 (1976) от 09.09.2016

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№69 (1976) от 09.09.2016

09 сентября 2016 года

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Консультации

Можно только улучшать

09.09.2016
Можно только улучшать

Источниками регулирования трудовых и связанных с ними отношений являются, в частности, Трудовой кодекс, коллективные договоры, а также соглашения и иные локальные нормативные правовые акты, заключенные и принятые в соответствии с законодательством (ст. 7). При этом ЛНПА, содержащие условия, ухудшающие положение работников по сравнению с законодательством о труде, являются недействительными. Иногда несовершенство коллективного договора приводит нанимателя в зал суда.

С ИСКОВЫМ ЗАЯВЛЕНИЕМ в суд обратилась гражданка О., указав при этом следующее.

Ее дочь, гражданка Л., работала лаборантом ГУ «Б», была членом профсоюза. В рабочее время при выполнении задания нанимателя на ООО «К» с ней произошел несчастный случай – она упала в неогороженный (открытый) приямок пресса и в последующем от полученных травм скончалась в больнице.

Соглашением между областным исполнительным комитетом, областными объединениями нанимателей и областным объединением профсоюзов (далее – Соглашение) было предусмотрено, что наниматели устанавливают в коллективных договорах единовременные дополнительные (сверх установленных законодательством) выплаты с учетом потери трудоспосо...

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