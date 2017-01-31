Минимум безработицы не зависит от увольнений

В экономике Беларуси в декабре прошлого года было занято 4381,3 тыс. человек, сообщает Белстат. Это на 2%, или на 89,9 тыс., меньше, чем год назад. Тем не менее, по данным Минтруда и соцзащиты, на конец 2016 г. насчитывалось только 35,3 тыс. официально зарегистрированных безрабо­т­ных, что на 18,5% меньше, чем годом ранее, и на 1,4% – чем на конец ноября 2016 г. Уровень зарегистрированной безработицы за год сократился с 1% до 0,8% от экономически активного населения.

Между тем в рес­публике в декабре отмечаются ин­тенсивные увольнения. На 40 272 принятых работника за месяц пришлось 50 479 уво­ленных, что обе­с­печило самый низкий коэффициент соотношения с июня прошлого года – 79,8% (см. диаграмму). В частности, в обрабатывающей промышленности и в строительстве было уволено по­ч­ти в 1,5 раза больше, чем принято (9612 против 6525 и 5385 про­тив 3536), в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – в 1,4 раза (7270 про­тив 5172), по транспортной деятельности, складированию, почтовой и курьерской деятельности – на 24,5% больше (2641 к 2121), финансовой и страховой – на 35,3% (793 к 586), профессиональной, научной и технической – почти в 1,8 раза (1068 против 599), деятельности в сфере административных и вспомогательных услуг – в 1,7 раза (1040 к 616), в образовании – на 17,3% (5008 к 4269).

Всего в прошлом году было принято на работу 611,4 тыс. человек, а уволено – 719,4 тыс. (для сравнения, в 2015-м – 694,8 тыс. чел. против 778,3 тыс.). При этом на дополнительно введенные рабочие места в про­шлом году принято 31,4 тыс. человек, в т.ч. в декабре – 2,4 тыс.

В то же время всего в 2016 г. на учет в органах занятости было по­ставлено 239,2 тыс. граждан, обратившихся за помощью в трудоустройстве, из них признано безработными 167,6 тыс. Оказано содействие в трудоустройстве 159,8 тыс. человек, в т.ч. 109 тыс. безработных.

На конец 2016 г. в общей численности зарегистрированных безработных женщины составляли 34%. На 100 заявленных вакансий приходилось 98 зарегистрированных безработных (годом ранее – 151). Средний размер пособия на одного безработного в декабре 2016 г. составил 22,7 BYN, или 12,6% от бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения.

Автор публикации: Роман КУНИЦКИЙ