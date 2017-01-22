Минэкономики решит проблемные вопросы определения размера вреда

В Минэкономики состоялось подготовительное заседание рабочей группы для решения проблемных вопросов определения размера вреда (в т.ч. реального ущерба), причиненного государству, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям противоправными действиями.

Напомним, что во исполнение п. 171 Указа Президента от 16.10.2009 № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» постановлением Совмина от 7.12.2016 № 1001 было утверждено Положение о порядке определения размера вреда (в том числе реального ущерба), причиненного государству, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям противоправными действиями (далее – Положение). При этом вопросы определения вреда и его размера, в части, неурегулированной Положением, поручено решать Минэкономики.

В ходе заседания рабочей группы было принято решение рассмотреть следующие вопросы:

1) уяснение необходимости определения и использования в законодательных актах единого понятия терминов «ущерб», «вред»;

2) определение размера вреда (ущерба) исходя из коммерческой оценки (расходов на восстановление, приобретение или создание поврежденного (испорченного), недостающего, уничтоженного имущества), а не балансовой оценки (денежной оценки имущества по бухгалтерским документам) имущества;

3) учет в размере вреда (ущерба) затрат организации, связанных с совершенным противоправным деянием, включая уплату налогов, иных обязательных платежей, страховых взносов.

4) определение в соответствии с Положением размера вреда при его выявлении не только в ходе проверок, а и при иных мероприятиях.

5) квалификация в качестве вреда перечня следующих фактов (событий), для описания в Положении, иных актах законодательства:

– приобретение товаров (работ, услуг) с нарушением установленной процедуры, по ценам (тарифам) выше среднерыночных, а также выше цен (тарифов), установленных в соответствии с законодательством;

– уплата штрафов, экономических санкций, утрата права собственности на имущество в результате применения мер ответственности за совершенные противоправные действия работниками организаций;

– списание (наличие подлежащей списанию) просроченной дебиторской задолженности без ее погашения;

– реализация (отпуска) продукции, товаров (работ, услуг) при просроченной дебиторской задолженности, возникшей по вине покупателя, если договором предусмотрено иное; невведение в эксплуатацию оборудования в установленные в проектной или иной документации сроки.

– нецелевое использование бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов; незаконное получения денежных средств, в том числе из бюджета, на основании предоставленных недостоверных данных и (или) фиктивных документов;

– невзыскание платы за сданное в аренду имущество, за переданное в фактическое временное пользование и (или) владение имущество (без заключения договора), неистребование неустойки (неосуществление обязанностей при управлении юридическим лицом в рамках определенного обязательства).

Автор публикации: Александр Борисов