Место доставки можно изменить

В графе 13 СМR-накладной грузоотправитель – резидент Литвы ошибочно указал таможенный орган назначения, находящийся на территории РФ. Ошибка была выявлена после того, как транспортное средство международной перевозки пересекло границу и следовало по процедуре таможенного транзита по территории Беларуси.

Место доставки товаров при таможенном транзите определяется таможенным органом отправления на основании сведений о пункте назначения, указанном в транспортных (перевозочных) документах (ст. 220 Таможенного кодекса Таможенного союза). Как правило, сведения о пункте назначения содержатся у перевозчика в гр. 13 СМR-накладной (сведения о коде и наименовании таможенного органа назначения).

На основании информации, содержащейся в транспортных (перевозочных) документах, сведения о таможне назначения отражаются:

– при использовании национальных систем гарантий, в гр. 53 транзитной декларации «орган назначения (и страна)»;

– при использовании в качестве гарантии книжки МДП, в гр. 22 данной книжки и в гр. 5 «Разное» неотрывного корешка белого цвета.

В случаях, установленных законодательством, таможенный орган отправления вправе устанавливать место доставки независимо от сведений, указанных в транспортных (перевозочных) документах. Основанием может послужить как неверное указание в транспортных (перевозочных) документах таможенного органа места назначения, так и принятие таможенным органом такого решения об изменении места доставки в рамках системы анализа управления рисками. При этом перевозчик вправе обратиться с заявлением в ближайший находящийся в пути следования ведомственный пункт таможенного оформления с заявлением об изменении места доставки.

В соответствии со ст. 12 Конвенции о договоре международной перевозки грузов отправитель имеет право распоряжаться грузом, в частности, требовать от перевозчика (транспортера) изменения места, предназначенного для сдачи груза, или сдаче груза не тому получателю, который указан в накладной. Иными словами, при осуществлении транзитной перевозки перевозчик не вправе самостоятельно принимать решения об изменении места доставки без указания грузоотправителя.

Помимо заявления перевозчик обязан представить в таможенный орган документы, подтверждающие изменение пункта назначения, а также транзитную декларацию (книжку МДП).

Решение об изменении места доставки товаров принимается таможенным органом не позднее дня, следующего за днем получения необходимых от перевозчика заявления и документов. При этом таможенный орган может отказать в случае:

– непредставления для принятия таможенным органом решения со стороны перевозчика всех необходимых документов;

– если в отношении перемещаемых товаров необходимо проведение определенных форм таможенного контроля и в таможенном органе, в регионе деятельности которого находится пункт назначения, указанный в заявлении об изменении пункта назначения, отсутствуют условия для проведения форм таможенного контроля;

– если таможенные операции в отношении перемещаемых товаров не могут быть совершены в таможенном органе, в регионе деятельности которого находится пункт назначения, т.к. в соответствии с п. 2 ст. 33 Закона «О таможенном регулировании» указанные таможенные операции должны быть совершены в определенных пунктах таможенного оформления;

– если пункт назначения, указанный в заявлении об изменении пункта назначения, находится в регионе деятельности таможенного органа, расположенного на территории, на которой установлен режим чрезвычайного положения либо введены другие ограничения для ввоза отдельных категорий товаров в соответствии с законодательством РБ;

– определенном в основе системы управления рисками.

Решение об изменении места доставки товаров либо об отказе в изменении места доставки товаров имеет форму резолюции должностного лица таможенного органа на заявлении об изменении места доставки.

Решение оформляется путем завершения таможенной процедуры таможенного транзита в отношении товаров, место доставки которых изменено, и оформлением новой транзитной декларации.

Автор публикации: Александр ШАТСКОВ, ведущий специалист управления таможенного транзита и законодательства Ассоциации «БАМАП»