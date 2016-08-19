Машину на пункте пропуска меняют

Перевозчик осуществляет транспортировку товаров на грузовом транспортном средстве из Евросоюза в Беларусь. При прибытии на территорию республики в пункте пропуска у транспортного средства обнаруживаются неполадки. Можно ли заменить его и продолжить транспортировку товаров до их выпуска на другом транспортном средстве?

Необходимо обратить внимание, что прибытие товаров – не одномоментное событие, а процесс, который начинается с момента пересечения таможенной границы и заканчивающийся выездом транспортного средства с территории пункта пропуска. И на протяжении этого промежутка времени у прибывающих перевозчиков достаточно регламентированный порядок действий, а совершение операций с товарами, в т.ч. с транспортными средствами, допускается в основном с разрешения таможенных органов.

В отношении операций, связанных с транспортными средствами, ст. 160 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее – ТК ТС) содержит ряд кон­кретных положений о возможности их совершения. В рассматриваемой в вопросе ситуации в соответствии с п. 1 ст. 160 ТК ТС разрешается как замена тран­спортного средства, так и перегрузка (перевалка) товаров на другое транспортное средство. Две указанные операции необходимо разделять. Перегрузка (перевалка) товаров имеет место, когда транспортное средство заменяется полностью, включая грузовой отсек. Если же происходит перецепка прицепа или полуприцепа, то речь идет о замене транспортного средства.

В любой из указанных ситуаций операции осуществляются во время работы таможенного органа и в местах, специально предназначенных для этих целей, с разрешения таможенного органа, выдаваемого по запросу заинтересованного лица (п. 2 ст. 160 ТК ТС).

Статья 158 Закона от 10.01.2014 № 129-З «О таможенном регулировании в Республике Беларусь» (далее – Закон № 129-З) разделяет и дополняет обязанности перевозчика при перегрузке (перевалке) и замене транспортного средства в зависимости от места прибытия:

Вид места прибытия Орган, выдающий разрешение/принимающий уведомление Пункт ввоза Таможенные органы (разрешение) Пункт ввоза, расположенный в автодорожном пункте пропуска Таможенные органы (разрешение) + территориальные органы пограничной службы (уведомление) Иное определенное место прибытия Таможенные органы (разрешение)

Таким образом, перевозчик товаров вправе заменить транспортное средство, на котором доставлены товары и в котором обнаружены неполадки, при условии соблюдения перечисленных требований законодательства ЕАЭС и Республики Беларусь.

Автор публикации: Марина РОМАНОВА, магистр юридических наук, старший преподаватель МГТУ им. Н.Э. Баумана