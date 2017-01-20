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№5 (2012) от 20.01.2017

20 января 2017 года

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Консультации

Локальная вычислительная сеть в бухучете

20.01.2017

Рассмотрим особенности отражения в бухгалтерском учете расходов на создание локальной вычислительной сети.

Локальная вычислительная сеть (ЛВС) представляет собой вычислительную сеть, охватывающую небольшую территорию и использующую ориентированные на эту территорию средства и методы передачи данных (межгосударственный стандарт ГОСТ 29099-91 «Сети вычислительные локальные. Термины и определения», утв. постановлением Госстандарта от 17.12.1992 № 3). Аналогичное определение приведено в п. 3.9 Методических указаний по проектированию локальных вычислительных сетей в жилых и общественных зданиях, разработанных ОАО «Гипросвязь» 17.10.2010 и согласованных Министерством связи и информатизации 9.09.2009 № 08-17/756 и РУП «Белтелеком» (далее – Методические указания).

ЛВС, как правило, должна содержать...

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