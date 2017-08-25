Лекарства лечат от цен

Цены на ряд отечественных и зарубежных лекарств в Беларуси снижены по итогам мониторинга фармрынка, организованного по поручению Президента страны. Вопрос обеспечения ценовой доступности лекарственных средств находится на постоянном контроле, сообщают в Минздраве.

Проводимая работа позволила добиться устойчивого снижения цен на лекарства. Так, по данным Белстата, в 2017 г. наблюдается снижение средних розничных цен на лекарственные средства: индекс потребительских цен за январь–август т.г. к декабрю 2016 г. составил 98,55%.

По данным Минздрава, в Беларуси цены только на 4,4% зарегистрированных лекарственных средств выше, чем в сопредельных государствах. В министерстве уверяют, что цены на остальные лекарства находятся на сопоставимом уровне или ниже (иногда – значительно), чем у соседей.

На основании информации регуляторных агентств других стран, в т.ч. Евросоюза, существующая разница в ценах на аналогичные лекарственные средства (иногда в разы) актуальна и в странах – членах ЕС. Минздрав совместно с РУП «Белфармация» реализует комплекс мер по снижению цен на ряд отечественных и зарубежных лекарств до уровня соседних стран. В частности, проведены переговоры с 10 зарубежными поставщиками (производителями), такими как: Sandoz Pharmaceuticals d.d. и KRKA (Словения), Glaxo Smith Kline Export Limited (Великобритания), фар­мацевтический завод «Польфарма» АО (Польша), ОАО «Химический завод Гедеон Рихтер» и ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС» (Венгрия), Bayer Pharma AG (Германия), Abbott Products Operations A.G. (Швейцария) и др. По результатам проведенных переговоров от некоторых из на­званных компаний получены пред­ложения по снижению конт­рактных цен от 10 до 60% более чем на 40 наименований лекарственных средств. С отечественными производителями также проведены переговоры о необходимости удешевления отдельных медикаментов. В результате получены предложения по снижению отпускных цен на лекарства от РПУП «Академфарм», ООО «Рубикон», СП ООО «Фарм­лэнд», СООО «Лекфарм».

Практически на все проблемные позиции отпускные цены у белорусских производителей сни­жены, утверждают в Мин­здраве. При этом удорожание затрат в фармацевтическом производстве (для отечественных лекарств) связано с высокой долей импортных сырья и материалов. Стоимость валютной составляющей определяет более 40% затрат на производство, а по отдельным позициям – свыше 70%. Также с учетом международной тенденции ужесточения требований к качеству наблюдается рост цен фармацевтических субстанций.

Поступление лекарств со сниженными контрактными ценами в аптечную сеть организовано в возможно короткие сроки. Мин­здрав в феврале 2016 г. инициировал подписание меморандума по сдерживанию цен на импорт­ные лекарства. Это обе­спечило со­хранение контрактных цен прак­тически всех иностранных компаний в 2016–2017 гг. на уровне 2015-го, а по ряду наименований – на уровне 2014 г.

Для оперативного анализа тенденций изменения цен на лекарства создана рабочая группа из самых авторитетных представителей государственных и частных предприятий, ассоциаций и производителей. Регулярно проводится плановый мониторинг цен на отечественные и импортные лекарства в аптеках.

В 2015–2016 гг. и за 6 месяцев т.г. не выявлено нарушений порядка ценообразования или превышения установленных оп­товых и торговых надбавок. Поскольку лекарственное обес­печение лечебного процесса организовывается во всех странах, в т.ч. в Беларуси, с учетом международных непатентованных наименований, одно из главных направлений работы Минздрава – обеспечение на рынке качественных и доступных по цене отечественных дженериков. Номенклатура белорусских лекарств постоянно расширяется. При этом в Минздраве заявляют, что в аптеках в достаточном количестве есть в наличии препараты разных производителей и ценовых категорий. Таким образом, пациентам предоставлено право выбора назначенного лекарственного средства с учетом его ценовой доступности.