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08 апреля 2017 года

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Вопрос-ответ

Курсовые разницы при покупке валюты для выплаты дивидендов

07.04.2017

Белорусская организация (ООО) начислила дивиденды своим участникам, в т.ч. иностранной компании. С суммы, начисленной нерезиденту, ООО как налоговый агент удерживает налог на доходы. Оставшаяся сумма конвертируется в доллары США (путем приобретения валюты в обслуживающем банке), которые перечисляются на счет нерезидента.

По операциям, связанным с покупкой и перечислением валюты, у ООО образуется курсовая разница, обусловленная изменением официального курса валюты на дату ее приобретения в банке и дату ее перечисления нерезиденту, которая относится в состав доходов (расходов) ООО по финансовой деятельности.

Влияет ли такая курсовая разница на налогооблагаемую базу по налогу на прибыль с учетом того, что операция по покупке и перечислению валюты нерезиденту осуществляется ООО в пользу нерезидента?

Да, влияет – возникающие при переоценке ино­странной валюты курсовые разницы учитываются при исчислении налога на прибыль в общеустановленном порядке.

Статьей 62 НК установлено, что налоговый учет осно...

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