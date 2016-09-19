Кто стал предпринимателем года

Напомним, что основными задачами подготовки и проведения этого конкурса являются выявление, поощрение и распространение передового опыта работы субъектов малого и среднего предпринимательства, а также развитие предпринимательской инициативы и стимулирование деловой активности населения. Конкурс проводится ежегодно по итогам деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства за отчетный период, которым признаются два полных календарных года, непосредственно предшествующих году, в котором проводится конкурс, по 5 номинациям: «Успешный старт», «Стабильный успех», «Эффективный бизнес в сфере производства», «Эффективный бизнес в сфере услуг» и«Инновационно активный бизнес».

Для определения победителей конкурса используются следующие показатели деятельности за отчетный период: 1) выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг; 2) среднесписочная численность работников; 3) численность работников, принятых на дополнительно введенные рабочие места; 4) номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников; 5) прибыль от реализации продукции, товаров, работ, услуг; 6) рентабельность продаж; 7) экспорт товаров; 8) экспорт услуг. Для определения победителей в номинации «Успешный старт» оцениваются только первых 4 показателя, а в номинации «Инновационно активный бизнес» вместо прибыли, рентабельности и экспорта товаров (услуг) в расчет берется объем отгруженной (в т.ч. инновационной) продукции (работ, услуг) собственного производства.

Среди победителей конкурса можно обнаружить 18 обществ с ограниченной ответственностью (включая иностранные), 10 унитарных предприятий, 4 закрытых акционерных общества, одно ОАО «Туровский молочный комбинат» и даже одного индивидуального предпринимателя Юрия Милюшкевича из Гродненской области.

Все победители конкурса получат премии в размере 50 базовых величин с чем их и поздравляем.

Автор публикации: Александр БОРИСОВ