Кто рулит продажами грузовиков

На российском рынке в июле было продано 6,7 тыс. грузовых автомобилей, что на 40,9% больше, чем годом ранее. При этом почти треть этого объема (2,1 тыс. единиц) приходится на КАМАЗ, который увеличил реализацию на 18,7% по сравнению с июлем 2016 г. На 2-м месте – GAZ: 672 автомобиля (–5,6%), на 3-м – шведский Volvo (530 машин, рост в 2,4 раза), на 4-м – Mercedes-Benz (445 шт., +99,6%), на 5-м – Scania (438 шт., рост на 106,6%).

Всего же за 7 месяцев т.г. в России было продано 38,2 тыс. новых грузовых автомобилей – на 43,8% больше, чем за январь–июль 2016 г.

МАЗ в июле поставил на российский рынок 310 грузовиков (на 6 единиц, или на 1,6% меньше, чем в июле 2016 г.), а за 7 месяцев т.г. – 1958 грузовиков, что на 14,8% больше, чем в январе–­июле 2016 г. В результате доля МАЗа на российском рынке составила только 5,12%, что обе­спечивает только 8 мес­то среди основных поставщиков.

Динамика производства автотехники в Беларуси представлена в таблице.

штук

2011 2012 2013 2014 2015 2016 I п/г 2017* Автомобили легковые 397 406 2734 9649 8681 10360 1310 Автобусы 2162 2277 2341 1672 900 1316 482 Грузовые автомобили, 15 910 18386 11908 8 119 3520 4031 2695 Прицепы и полуприцепы 7 977 8404 7600 5328 3333 2253 904 2011–2016 – по данным статсборника «Промышленность в Республике Беларусь». *) по оперативным данным

В прошлом году в России в общей сложности было выпущено 1,31 млн. единиц автомобильной техники – на 5,4% меньше, чем в 2015 г., а экспортировано 68 тыс. легковых и 14,7 тыс. грузовых машин, что соответственно на 30,2% и 28,5% меньше, чем в 2015 г. В частности, было произведено 145,6 тыс. грузовых автомобилей (на 10% больше, чем в 2015 г.), в т.ч. 35,4 тыс. приходится на КАМАЗ (рост на 25,4%), 56,4 тыс. – ГАЗ (–5,5%) и 22 тыс. – УАЗ (+12,9%). Кроме того, было произведено 46 тыс. автобусов (+25,1%), в т.ч. 12,6 тыс. – ГАЗ (+37,2%), 8,2 тыс. – ПАЗ (+39,6%) и 6,6 тыс. – «Луидор» (+29,4%). Несмотря на такую конкуренцию, в прошлом году на российском рынке было зафиксировано 3300 новых регистраций МАЗов, что на 9,5% меньше, чем в 2015-м.

На днях стало известно, что ПАО «КАМАЗ» и турецкая компания Tirsan Kardan подписали протокол о намерениях создать совместное предприятие «Тир­сан-­Кама» по производству в России карданных валов для коммерческой техники. Можно предположить, что с появлением нового игрока конкуренция на российском рынке обострится, что значительно осложнит жизнь гродненскому ОАО «Белкард».

Автор публикации: Оксана КУЗНЕЦОВА