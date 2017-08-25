Компании и рынки
Кто рулит продажами грузовиков
МАЗ занимает 8-е место по объему продаж новых грузовых автомобилей в России в июле 2017 г., сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ».
На российском рынке в июле было продано 6,7 тыс. грузовых автомобилей, что на 40,9% больше, чем годом ранее. При этом почти треть этого объема (2,1 тыс. единиц) приходится на КАМАЗ, который увеличил реализацию на 18,7% по сравнению с июлем 2016 г. На 2-м месте – GAZ: 672 автомобиля (–5,6%), на 3-м – шведский Volvo (530 машин, рост в 2,4 раза), на 4-м – Mercedes-Benz (445 шт., +99,6%), на 5-м – Scania (438 шт., рост на 106,6%).
Всего же за 7 месяцев т.г. в России было продано 38,2 тыс. новых грузовых автомобилей – на 43,8% больше, чем за январь–июль 2016 г.
МАЗ в июле поставил на российский рынок 310 грузовиков (на 6 единиц, или на 1,6% меньше, чем в июле 2016 г.), а за 7 месяцев т.г. – 1958 грузовиков, что на 14,8% больше, чем в январе–июле 2016 г. В результате доля МАЗа на российском рынке составила только 5,12%, что обеспечивает только 8 место среди основных поставщиков.
Динамика производства автотехники в Беларуси представлена в таблице.
штук
|
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
I п/г 2017*
|
Автомобили легковые
|
397
|
406
|
2734
|
9649
|
8681
|
10360
|
1310
|
Автобусы
|
2162
|
2277
|
2341
|
1672
|
900
|
1316
|
482
|
Грузовые автомобили,
|
15 910
|
18386
|
11908
|
8 119
|
3520
|
4031
|
2695
|
Прицепы и полуприцепы
|
7 977
|
8404
|
7600
|
5328
|
3333
|
2253
|
904
|
2011–2016 – по данным статсборника «Промышленность в Республике Беларусь».
*) по оперативным данным
В прошлом году в России в общей сложности было выпущено 1,31 млн. единиц автомобильной техники – на 5,4% меньше, чем в 2015 г., а экспортировано 68 тыс. легковых и 14,7 тыс. грузовых машин, что соответственно на 30,2% и 28,5% меньше, чем в 2015 г. В частности, было произведено 145,6 тыс. грузовых автомобилей (на 10% больше, чем в 2015 г.), в т.ч. 35,4 тыс. приходится на КАМАЗ (рост на 25,4%), 56,4 тыс. – ГАЗ (–5,5%) и 22 тыс. – УАЗ (+12,9%). Кроме того, было произведено 46 тыс. автобусов (+25,1%), в т.ч. 12,6 тыс. – ГАЗ (+37,2%), 8,2 тыс. – ПАЗ (+39,6%) и 6,6 тыс. – «Луидор» (+29,4%). Несмотря на такую конкуренцию, в прошлом году на российском рынке было зафиксировано 3300 новых регистраций МАЗов, что на 9,5% меньше, чем в 2015-м.
На днях стало известно, что ПАО «КАМАЗ» и турецкая компания Tirsan Kardan подписали протокол о намерениях создать совместное предприятие «Тирсан-Кама» по производству в России карданных валов для коммерческой техники. Можно предположить, что с появлением нового игрока конкуренция на российском рынке обострится, что значительно осложнит жизнь гродненскому ОАО «Белкард».
Автор публикации: Оксана КУЗНЕЦОВА
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