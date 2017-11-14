Криптоэкономика может «приземлиться» в Беларуси

Блокчейн с биткоином кружат головы и вызывают ожесточенные споры. Свои ярые сторонники и противники криптоэкономики есть и в нашей стране. Так, например, популярный экономический аналитик Сергей Чалый настаивает: «Это – дутый пузырь!». Владислав Солодкий, входящий в топы самых значимых мировых финтех-инвесторов, соглашается, что это пузырь. Но пузырь не случайный и даже полезный. Об этом он рассказал «Экономической газете» на VII Международном форуме предпринимательства, который проходит в эти дни в Минске.

Напомним, что заявленная тема VII Международного форума предпринимательства звучит как «построение стартап-нации».

Владислав Солодкий здесь не случайный гость. Когда-то он, по словам первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова, «много лет делал блокчейн-стартап в России, звонил-звонил в Минфин и ЦБ и не дозвонился, в итоге переехал в Сингапур, и теперь его клиенты – Индия и Швеция». А сейчас он и его команда являются топовыми мировыми финтех-инвесторами. И тот самый первый вице-премьер ездит к ним за консультациями, чтобы узнать, как развить финтех в стране и где «российский Центробанк не дорабатывает».

По мнению В. Солодкого, у Беларуси есть все шансы стать государством, где найдет свое пристанище криптоэкономика. Чем он и поделился с читателями «Экономической газеты».

– Да, криптоэкономика – это пузырь. Но тут вопрос, как ты смотришь на этот пузырь – вдолгую или «в короткую». Если «в короткую», то это может быть болезненно: когда пузырь лопается, кто-то теряет свои деньги, кто-то еще что-то. Но если смотреть вдолгую, то любой пузырь такого рода очень полезен. Почему пузырь появляется? Потому что формируется определенный запрос от общества, от клиента, что у них где-то что-то болит.

И появляются таланты для того, чтобы решить эту проблему. Они не всегда готовы сразу ее решить наиболее удачным способом. Но в криптоэкономику пришло такое количество талантов, что рано или поздно они проблему решат. Поэтому если смотреть в долгую, то после разрыва любого пузыря отскок рынка компенсирует потери. В свое время из известного пузыря доткомов вышли такие гиганты, как Amazon, Netflix и Google. Здесь мы видим то же самое: появилась новая технология, способная помочь многим индустриям. Да, многих, кто работает в этой сфере, может ждать провал – и это нормально. Не все стартапы обязаны «выстрелить».

Сейчас, когда критикуют тему криптоэкономики, обращают внимание на то, что вот у того не получилось, этот мошенник, тот вообще нехороший человек. Но давайте взглянем на картину целиком. Если посмотреть, на что сейчас тратят деньги такие гиганты, как Google, Facebook и т.д., то они тратят их на скупку компаний ради талантов. То есть покупают бизнесы не из-за них самих, а из-за тех, кто их создал. Потому что они понимают, что это главное конкурентное преимущество – люди, способные придумать сервисы, которые завтра будут завоевывать рынки.

Из 100 человек, пришедших в разработку блокчейн-технологий, 90 могут оказаться мошенниками. Или у них просто не получится. Но 10 из них окажутся «правильными» людьми. И если суммировать каждую десятку из каждой сотни, мы увидим, что блокчейн-технологии привлекают больше талантов, чем самые крупные компании. Не имея начальника, который говорит, что им делать, эти люди создали огромную индустрию, разработали правила, договорились, что они работают вот так и так. И это очень важно.

Для Беларуси я здесь вижу две возможности. Первая связана с рынками, где есть капитал и потребность в такого рода технологии, но нет достаточного количества программистов и инженеров, способных ее создавать и обеспечивать функционирование. У вас такие специалисты есть.

Вторая возможность связана с регуляторной базой. В Беларуси готовится некая инициатива, которая касается криптовалют. По факту сейчас уже очень большой криптоэкономике некуда «приземлиться». Ни одна страна, скажем так, пока оказалась не готова ее «приютить». И сделать это может любое государство. Любого размера, с любой собственной экономикой. Главное, чтобы она открылась такого рода новым игрокам. Это был бы интересный эксперимент, мне кажется. И тут уже не так важно, кто первым выйдет на рынок и скажет: вот, мы создали правила, по которым вы можете комфортно существовать и работать. Почему бы Беларуси не стать этой страной?!

Некоторые страны пытаются двигаться в этом направлении. Но они делают шаг вперед и два назад. Существует так называемая «диллема инноватора». Самым развитым игрокам сложнее всего найти силы развиваться дальше. С одной стороны, развитые игроки понимают, что надо, но, с другой – как бы и так все хорошо, поэтому можно это сделать, но позже.

Еще одна проблема – проблема менеджмента среднего звена. Его нужно переучивать, а переформатировать свой мозг всегда тяжело. И если нет ситуации, когда отступать некуда, то и мотивация слабее. Беларусь в этом отношении хороший пример: впереди морковка, а сзади кнут обстоятельств. И то и другое мотивирует двигаться вперед.

Если говорить о том, что произойдет, когда пузырь лопнет, то просто уйдут «левые игроки», которые либо не собирались созидать, либо собирались, но у них не получилось. А останутся инфраструктурные разработки. Останутся те, кто занимался реальным созданием инфраструктуры, останутся сервисы, решавшие проблемы, которые лежат на поверхности. Как говорится, «во время золотой лихорадки не нанимайтесь на прииски, продавайте лопаты и кирки».

Взять, к примеру, систему межбанковских переводов. Все согласны, что она устарела, ее надо выбрасывать, но никто не решался этого сделать.

Или, например, здравоохранение. Блокчейн можно назвать технологией «распределенного реестра». Это означает, что сведения, которые в нем содержатся, могут быть доступны в любую минуту и в любом месте, где есть Интернет. При этом не существует какого-то одного компьютера, на котором хранится эта информация. Данные как бы «распределены» между всеми участниками сети.

Допустим, человеку вдруг стало плохо на улице. Медики, которые к нему приедут, не смогут мгновенно узнать обо всех особенностях здоровья больного. Эти сведения хранятся где-то в картотеке какой-нибудь поликлиники. Но с приходом блокчейна и электронных медицинских карт все изменится – такие детали станут известны медикам практически сразу. Что сэкономит время и, возможно, спасет немало жизней.

Еще один пример – конвертация валют. Валют много, люди постоянно теряют на ней деньги. Клиентам настолько больно, настолько надоело, что она работает плохо. Но до этого никому нет дела, все на это закрывают глаза, из-за чего, собственно, и зреет пузырь. А когда он прорвется, всё будет нормально…

Автор публикации: Дмитрий ГАЛКО