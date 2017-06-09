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ВЭД
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Кредитная линия для белорусского экспорта

09.06.2017

Евразийский банк развития (ЕАБР) и ОАО «АСБ Беларусбанк» подписали соглашение, предусматривающее финансирование внешнеторговых операций клиентов Беларусбанка в государствах – участниках ЕАБР. Соответствующий документ подписали управляющий директор по активам и пассивам ЕАБР Дмитрий Ладиков-Роев и исполнительный директор ОАО «АСБ Беларусбанк» Виктор Перепелица.

В соответствии с соглашением ЕАБР предоставит 40 млн. USD на 5 лет. Финансирование в рамках линии может быть предоставлено на срок от 3 до 12 месяцев в долларах США, евро, тенге и российских рублях.

«Все средства, предназначенные для торгового финансирования, будут использоваться для поддержки экспортно-импорт­ных операций, направленных на расширение взаимной тор­говли между государствами – участниками Банка. При этом необходимо выделить особую роль торгового финансирования как действенного инструмента ин­теграции, в качестве краткосрочного, но сильного генератора взаимной торговли», – отметил Д. Ладиков-Роев.

«Подписание соглашения будет способствовать развитию и росту объемов торгово-экономического сотрудничества меж­ду государствами – участниками ЕАБР, – заявил В. Перепелица. – Мы как крупнейший банк рес­публики обладаем широкими возможностями для финансирования бизнеса. Соглашение с ЕАБР предоставит новые воз­можности нашим корпоративным клиентам по осуществлению взаимной торговли с субъектами стран – участников ЕАБР, окажет благоприятное воздействие на развитие диалога ме­жду партнерами из этих стран, будет способствовать усилению интеграционного эффекта».

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