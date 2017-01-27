Кредит и процент: как защитить заемщиков от поборов

Некоторые отечественные банки под разными предлогами взимают со своих клиентов-заемщиков, помимо процентов, дополнительные платежи. В результате и без того дорогие кредитные ресурсы становятся еще более обременительными для населения. Попытки ограничить аппетиты банков с помощью рекомендаций регулятора и экономических механизмов пока не дают должного эффекта: тут же появляются новые, не менее изощренные.

Хотя ст. 137 Банковского кодекса с 2013 г. не допускает взимание кредитодателем каких-либо дополнительных платежей (комиссионных и иных) за пользование кредитом, существуют схемы, позволяющие обойти этот запрет, рассказывает начальник управления контроля банковской деятельности КГК Владимир ВОЛЧЕК. Комитет госконтроля неоднократно обращал внимание Нацбанка на проблемы, связанные с розничным кредитованием и обслуживанием физических лиц.

Например, некоторые част­ные банки под видом страховой защиты обязывали граж­дан оформлять договоры со страховой организацией. Причем не любой – банки работают только с конкретными страховыми компаниями, которые чаще всего принадлежат самому банку или его собственнику. Также иногда устанавливаются тарифы по операциям, связанным с предоставлением кредитов, например, комиссии за получение наличных или осуществление платежей с использованием платежных карточек, которые в 4–5 раз превышали стоимость аналогичных услуг для вкладчиков. В результате реальная процентная ставка оказывается существенно выше, чем указано в договорах.

Рекомендации Нацбанка по обеспечению прозрачности и доступности роз­ничного кредитования, включению в размер процентов всех расходов, связанных с предоставлением и возвратом кредита и т.п. (письма от 2.10.2015 № 24-17/3, от 28.10.2015 № 04-17/1338 и др.), нормативными актами не являются. Поэтому отдельные банки их не выполняют. Впрочем, в письме Нацбанка № 04-17/1338 прямо указано, что в процентную ставку по кредиту могут не включаться некоторые платежи, в т.ч. сделанные в пользу третьих лиц (например, страховые взносы по договору страхования, перечисляемые страховой организации), а также платежи по об­служиванию кредита, величина и (или) сроки уплаты которых зависят от решения кредитополучателя и (или) варианта его поведения (в т.ч. плата за снятие (внесение) наличных денежных средств, за расчетное обслуживание). Правда, такие платежи, как говорится в письме, Нацбанк считает возможными при соблюдении определенных условий, но кредитополучатели порой этого не знают.

Один из способов получения дополнительных доходов – навязывание заключения договора страхования медицинских расходов, который по сути можно считать «добровольно-обязательным». Например, для получения кредита в одном из банков требуется заключить договор добровольного страхования медицинских расходов с ЗАСО «Гарантия». Независимо от суммы кредита страховой взнос составляет 121,5 BYN. Объект страхования здесь – компенсация расходов, вызванных обращением страхователя в предусмотренные договором организации здравоохранения за оказанием медицинской помощи вследствие внезапного расстройства здоровья или несчастного случая. При этом срок договора страхования составляет 1 год при сроке кредитования 4,5 года, что свидетельствует об отсутствии связи между страхованием и обеспечением по кредиту.

Примеры таких недобросовестных дей­ствий со стороны банков становятся достоянием гласности, отмечают в КГК. Например, в октябре прошлого года в Интернете обсуждалась тяжба граж­данки Т. Кучинской, которой при заключении кредитного договора в ЗАО «Банк ВТБ Беларусь» предложили подписать заодно договор текущего счета, уверяя, что это – чисто технический документ, не требующий других платежей. Однако оказалось, что такой договор предусматривал абонентскую плату по тарифам банка. Кредитополучатель, полагая, что уплачивает только проценты по кредиту, на самом деле оплачивал еще и расчетно-­кассовое обслуживание, причем в размере, составлявшем почти треть всех платежей. В результате вместо заявленных 30%, фактическая плата за кредит оказалась около 80% годовых.

Кроме того, Нацбанк с 1 июня 2015 г. опять стал применять экономический механизм удешевления стоимости кредитных средств для населения путем формирования банками специального резерва по порт­фелю кредитов физическим лицам (специальный резерв), который создается, если процентная ставка по кредитам в 1,4 раза превышает размер процентной ставки по постоянно доступным операциям Нацбанка в форме однодневного кредита овернайт. Большинство банков снизило ставки по кредитам физических лиц, но некоторые, как показали контрольные мероприятия КГК, нашли способы обхода этих требований.

Так, подобную схему использовал «Идея-банк», активно работающий с населением. Он начал включать в кредитные договоры условие о том, что часть заемных средств (около 12% от суммы договора) является гарантийным депозитом и остается в банке. Эти средства на­правлялись на погашение основного долга с последним платежом по кредиту. Процент­ная ставка по договору составляла 37% годовых и не превышала действовавшего на тот момент лимита в 42% (ставка по кредиту Нацбанка овернайт 30% x 1,4). Однако в реальности фактическая стоимость полученных гражданами кредитов составила порядка 52%, т.е. на 10 процентных пунктов выше, чем заявлено в кредитных договорах. В придачу такие гарантийные депозиты служили для банка источником бесплатных ресурсов, используемых для кредитования. В результате применения такой схемы доходность розничного кредитования в данном банке возрастала до 65% годовых, что в 1,7 раза выше размера процентных ставок по кредитам, указанным в договорах. Аналогичные схемы использовали и другие банки.

Нацбанк письмом от 2.10.2015 № 24-17/31 обратил внимание банков на такие факты и сообщил, что размер процентной ставки для расчета отчислений в специальный резерв будет определяться исходя из фактически уплаченных процентов и суммы кредита за минусом суммы гарантийного депозита.

Однако тут же появились новые схемы. Уже в 2016 г. упомянутый банк вместо гарантийного депозита начал предоставлять кредиты путем перечисления на текущий счет кредитополучателя, по которому установлен неснижаемый остаток в размере порядка 10–13% от суммы заимствования. То есть, получив кредит в размере 1500 BYN, заемщик может распоряжаться только 1300 BYN, а оставшиеся 200 BYN являются неснижаемым остатком и становятся доступными ему только после полного погашения задолженности по кредиту. Но проценты начисляются с полной суммы кредита (1500 BYN). В результате при установленной в кредитном договоре процентной ставке в размере 32% годовых фактическая стоимость полученных заемных средств при сроке кредитования 1 год составит порядка 40%.

Практика перечисления кредитных средств на текущий счет клиента ис­пользуется также и другими частными банками.

В ноябре 2016 г. Комитет госконтроля предложил Нац­банку внести в Банковский кодекс конкретные нормы, регламентирующие порядок розничного кредитования, установления видов расходов кредитополучателей, учитываемых при определении размера процентной ставки по кредиту, а также другие требования, обеспечивающие прозрачность выдачи кредитов населению. Это создаст необходимые условия для доб­росовестной конкуренции банков и небанковских кредитно-финансовых ор­ганизаций, а также даст правовую основу для защиты интересов кредитополучателей, снизит количество жалоб и обращений граждан на работу банков. В настоящее время данные вопросы находятся в стадии обсуждения.

Автор публикации: По материалам КГК