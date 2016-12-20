Кража имущества: бухгалтерский и налоговый учет

В организации в 2016 г. произошла кража имущества – основных средств (две единицы компьютерной техники) в течение одного квартала. По данным фактам поданы заявления в правоохранительный орган. В августе и ноябре получены официальные документы по каждому факту о неустановлении виновных лиц (датированы соответственно июлем и сентябрем 2016 г.). Как отразить потери основных средств в бухгалтерском и налоговом учете?

В бухгалтерском учете такие потери отражаются в составе расходов, в налоговом – относятся к внереализационным расходам. На основании ч. 9 п. 73 Инструкции о порядке применения типового плана счетов бухгалтерского учета, утв. постановлением Минфина от 29.06.2011 № 50, при отсутствии виновных лиц, а также при вынесении судебного постановления об отказе в удовлетворении требований о взыскании с виновных лиц денежных сумм суммы недостач и потерь от порчи имущества сверх норм естественной убыли отражаются по дебету счетов 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности», 91 «Прочие доходы и расходы» и кредиту счетов 94 «Недостачи и потери от порчи имущества», 73 «Расчеты с персоналом по прочим опера...