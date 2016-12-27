Кому нужна пенсия

Раньше надо было платить

С 1995 г. по 1999 г. занималась предпринимательской деятельнос­тью,­ платила налоги. Поскольку индивидуальные предприниматели (ИП) в этот период были освобождены от уплаты взносов в пенсионный фонд, страховые взносы я не платила. Теперь в собесе говорят, что этот период не будет включен в пенсию. Это так?

Согласно ст. 51 Закона от 17.04.1992 № 1596-XII «О пенсионном обеспечении» (далее – Закон) период занятия предпринимательской деятельностью включается в стаж для целей пенсионного обеспечения при условии уплаты обязательных страховых взносов в бюджет ФСЗН.

До 1.08.2002 г. для ИП законодательством был установлен добровольный порядок уплаты обязательных страховых взносов (а не освобождение от их уплаты), т.е. предприниматель сам решал, платить ему страховые взносы и тем самым формировать пенсионные права или нет.

Оснований для включения в стаж периодов предпринимательской деятельности без уплаты страховых взносов не имеется.

Больше стажа

Будет ли одновременно с пенсионным возрастом увеличиваться требуемый страховой стаж для назначения трудовой пенсии по возрасту?

Согласно Указу Президента от 31.12.2015 № 534 «О вопросах социального обеспечения» для назначения трудовой пенсии по возрасту в 2016 г. требуется, чтобы страховой стаж, т.е. стаж работы с уплатой обязательных страховых взносов, был не менее 15 лет 6 месяцев. С 1.01.2017 г. указанный стаж ежегодно с 1 января будет увеличиваться на 6 месяцев до 20 лет к 2025 г.

Решение о повышении минимального требуемого стажа до 20 лет работы с уплатой взносов продиктовано, в первую очередь, демографическими изменениями: старением населения, увеличением общей продолжительности жизни и, соответственно, периода получения пен­сии. Сегодня пенсию у нас получают в среднем около 20 лет. По прогнозам демографов, тенденция роста продолжительности жизни сохранится. В этой связи от вопросов корректировки стажа в перспективе, вероятно, также не уйти.

В экономически развитых странах требования к стажу еще более жесткие. Например, для получения полной пенсии в Чехии требуется 30 лет стажа с уплатой взносов, во Франции – более 41 года, в Бельгии – 45 лет.

Вроде бы ровесники

На основании какого документа разделяют год рождения на две половины, тем самым увеличивая пенсионный возраст, начиная с 1.01.2017 г. на год ежегодно, а не на 6 месяцев?

Согласно Указу Президента от 11.04.2016 № 137 «О совершенствовании пенсионного обеспечения» (далее – Указ № 137) начиная с 1.01.2017 г. общеустановленный пенсионный возраст повышается ежегодно с 1 января на 6 месяцев до достижения возраста мужчинами 63 лет, женщинами – 58 лет.

С 1.01.2017 г. до 2022 г. каждый год (ежегодно) будет устанавливаться «новый» пенсионный возраст для обращения за пенсией путем его повышения по отношению к предыдущему году на 6 месяцев: в 2017 г. для мужчин – 60 лет 6 месяцев, для женщин – 55 лет 6 месяцев; в 2018 г. для мужчин – 61 год, для жен­щин – 56 лет; в 2019 г. для мужчин – 61 год 6 месяцев, для женщин – 56 лет 6 месяцев; в 2020 г. для мужчин – 62 года, для женщин – 57 лет; в 2021 г. для мужчин – 62 года 6 месяцев, для жен­щин – 57 лет 6 месяцев; с 2022 г. для мужчин – 63 года, для женщин – 58 лет.

При этом в Указе № 137 нет норм, определяющих время (даты) выхода на пенсию в зависимости от даты рождения. Пенсия по возрасту, как и ранее, будет назначаться при условии достижения пенсионного возраста, действующего в году обращения.

Что касается тех, кто родился во второй половине года, то их более поздний выход на пенсию обусловлен тем, что они просто не успевают достичь нового пенсионного возраста до конца года, в котором действует более низкий пенсионный возраст.

Страховой стаж – отдельная статья

Почему периоды учебы, ухода за детьми перестали учитывать для пенсии?

Такие периоды как учитывались, так и учитываются в стаж и оказывают влияние на размер пенсии. Это регламентируется Законом. Однако для назначения трудовой пенсии по возрасту необходим еще и минимальный период работы с уплатой обязательных страховых взносов (страховой стаж). В периоды обучения, ухода за детьми и другие периоды общественно полезной деятельности (предусмотренные ч. 2 ст. 51 Закона) уплата взносов не производится (не производилась). Поэтому такие периоды не засчитываются в страховой стаж.

Предпенсионный возраст

Сейчас предпенсионный возраст – это 53 года для женщин и 58 лет для мужчин. А каким он будет в 2017 г. и в по­следующие годы?

По мере повышения пенсионного возраста будет соответственно увеличиваться и предпенсионный возраст. В рамках приведения нормативных правовых актов в соответствие с Указом № 137 принят Указ Президента от 14.12.2016 № 452, предусматривающий внесение соответствующего изменения в норму Указа Президента от 30.11.2000 № 180 о предпенсионном возрасте, согласно которому определяется срок действия за­ключаемого (продлеваемого) кон­тракта с работником.

Отложенная пенсия

С повышением пенсионного возраста отложенная пенсия потеряла свою актуальность. Планируется ли сделать ее условия привлекательнее?

Актуальность не утрачена, и действие законодательной нормы о премировании в размере пенсии при более позднем обращении за ней (либо за отказ от получения назначенной пенсии в период работы) сохраняется. Размеры премиальной надбавки к пенсии значительно повышены в 2012 г. Так, за 5 лет работы без получения пенсии можно увеличить ее размер в среднем в 1,7–1,8 раза.

Выплаты

к юбилейным датам

Во многих коллективных договорах в связи с юбилейными датами (55 лет для женщин и 60 лет для муж­чин) прописаны определенные меры поощрения. Рекомендует ли Минтруда и соцзащиты менять коллективные договоры и «привязки» материальных вы­плат?

Юбилейные даты и пенсионный возраст – это абсолютно разные вещи. Например, юбилейной датой является 50 лет. Совпадение юбилея и пенсионного возраста не делает юбилей ярче. Что касается коллективных договоров, то их корректировка – это результат переговоров работников (в лице их представителей – профсоюзов) и работодателей.

Заработок для пенсии

За какой период нужно подтвердить заработную плату для исчисления пенсии в 2017 г.?

В 2017 г. заработок для исчисления пенсии будет определяться за последние 23 года подряд стажа работы, но не более чем за фактически имеющийся стаж работы. Поэтому если до дня назначения пенсии работник продолжит работать, то заработок будет учитываться начиная с 1994 г. либо, если были перерывы в работе, – за более ранний период. За время до введения в республике персонифицированного учета (до 1.01.2003 г.) для исчисления пенсии заработок подтверждается справками работодателей.

Была вредная работа

Отработала на «вредной» работе 11 лет. Пенсионного возраста 50 лет, дающего право на назначение льготной пенсии по списку № 2, я достигну только в августе 2017 г.

Когда мне надо обращаться за на­значением этой пенсии?

Начиная с 1.01.2017 г. одновременно с общеустановленным пенсионным воз­растом повышается возраст, дающий право на трудовую пенсию по возрасту, назначаемую до достижения общеустановленного пенсионного возраста. В частности, на пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда по списку № 2. Указанный возраст повышается соразмерно повышению общеустановленного пенсионного возраста: ежегодно с 1 января на 6 месяцев, но не более чем на 3 года в общей сложности.

Таким образом, в 2017 г. пенсия по возрасту за работу с особыми условиями труда по списку № 2 женщинам, имеющим полную продолжительность специального стажа (не менее 10 лет), будет назначаться по достижении возраста 50 лет 6 месяцев, в 2018 г. – 51 года и т.д. При соблюдении предусмотренных законодательством условий право на указанную пенсию может быть реализовано не ранее августа 2018 г., т.е. по достижении 51 года.

Не опаздывайте

В декабре исполнилось 60 лет. Контракт заканчивается в апреле 2017 г., и я собирался обратиться за пенсией позже, чтобы доработать стаж до полного года и заодно увеличить пенсию за работу без ее получения.

В связи с повышением пенсионного возраста назначат ли мне пенсию в апреле?

Если вы не обратитесь за пенсией до 31.12.2016 г., то в 2017 г. право на пенсию возникнет только по достижении возраста 60 лет 6 месяцев, т.е. не ранее июня.

Можно обратиться за пенсией до конца 2016 г., назначить ее, однако отказаться от ее получения (на любой срок) и тем самым сформировать дополнительные пенсионные права – более длительный стаж и еще премию за работу без получения пенсии.

Учитывая, что определенному календарному году соответствует свой пенсионный возраст, дата обращения за назначением пенсии, безусловно, имеет значение. Так, если гражданин достиг общеустановленного пенсионного возраста в декабре конкретного года и не реализовал свои пенсионные права до конца этого года, то право на пенсию у него возникнет только в возрасте, который установлен в году его обращения за назначением пенсии.

Работайте еще

Давно обсуждается новость, что работающим пенсионерам с января 2017 г. будут удерживать 45% из заработной платы, если пенсионер работает и получает пенсию.​ Это правда?

Нет, вопрос об изменении порядка выплаты пенсий работающим пенсионерам в настоящее время не рассматривается.

Без вариантов

Можно ли выбрать для исчисления пенсии более высокий заработок за всю трудовую деятельность?

Нет, такая возможность законодательством не предусмотрена.

Заработок для исчисления пенсии определяется за установленный законодательством период. Так, в 2016 г. пенсия исчисляется из заработка за последние 22 года стажа работы, но не более чем за фактически имеющийся стаж работы. Ежегодно указанный период увеличивается на 1 год до фактически имеющегося у гражданина стажа работы.

Наработать

страховой стаж

Не все категории граждан могут выработать страховой стаж, дающий право на трудовую пенсию, потому что время службы в армии, нахождения в декрете, уход за инвалидом и учеба в вузе не засчитываются.Планируется ли включить перечисленные позиции в страховой стаж?

По общепринятому подходу в условиях старения населения право на пенсию за счет средств страхования предоставляется тем, кто в течение значимого периода осуществлял трудовую деятельность с уплатой взносов на государственное социальное (пенсионное) страхование. При этом требуемая продолжительность минимального страхового стажа экономически и социально обоснована тем, что трудовая пенсия выплачивается гражданам длительный период – в среднем более 20 лет (женщинам – около 26 лет). Причем этот период постепенно увеличивается за счет роста продолжительности жизни. Так, для назначения трудовой пенсии по возрасту на общих основаниях в 2016 г. требуется не менее 15 лет 6 месяцев страхового стажа. Ежегодно его продолжительность будет повышаться на 6 месяцев до 20 лет к 2025 г.

С другой стороны, такие требования по минимальному страховому стажу для работников посильные. Ведь стаж 15–­20 лет работы формируется в течение всего трудоспособного периода жизни, что позволяет его сформировать даже с учетом возможного отвлечения на иную социально значимую деятельность.

Внесение изменений в действующее законодательство не планируется.

Общий трудовой стаж

Мужчине была назначена пенсия по возрасту в марте 2016 г. За какой период брался общий трудовой стаж при назначении пенсии? Имеет ли гражданин право выбирать периоды трудового стажа для расчета пенсии?

При назначении пенсии учитывается весь стаж работы, подтвержденный в установленном порядке, который имеет обратившийся за пенсией. Это обусловлено тем, что от продолжительности стажа зависит размер пенсии: чем продолжительнее стаж, тем выше размер пенсии. Что касается определения заработка для исчисления пенсии, то в 2016 г. он определяется за последний 21 год под­ряд стажа работы, но не более чем за фактически имеющийся стаж работы.

Автор публикации: Валерий КОВАЛЬКОВ, заместитель Министра труда и социальной защиты РБ; Лариса ЯШКОВА, заместитель начальника главного управления пенсионного обеспечения; Наталья МУРАШКЕВИЧ, начальник главного управления пенсионного обеспечения.