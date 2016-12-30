Скачать свежий номер газеты

№100 (2007) от 30.12.2016

Войти | Зарегистрироваться

$

1.9585 руб.

2.0450 руб.

Р (100)

3.2440 руб.

Ставка рефинансирования

18.00%

Инфляция

0.80%

Базовая величина

23.00 руб.

Бюджет прожиточного минимума

174.52 руб.

Тарифная ставка первого разряда

29.80 руб.

Скачать свежий номер газеты

№100 (2007) от 30.12.2016

30 декабря 2016 года

Войти | Зарегистрироваться

Консультации

Коммерческие документы как транзитная декларация

30.12.2016

Белорусское транспортное предприятие осуществляет международные автомобильные перевозки грузов с территории Евросоюза на территорию Беларуси, Казахстана, России.

При открытии таможенной процедуры таможенного транзита в белорусском пункте пропуска таможенные органы в отдельных случаях принимают в качестве транзитной декларации транспортные документы (СМR-накладную). В других случаях не принимают, требуя представлять транзитную декларацию установленной формы.

В каких случаях перевозчик может использовать в качестве транзитной декларации для выполнения транзитной перевозки грузов транспортные (перевозочные) документы? Какими нормативными правовыми актами это регламентировано?

Таможенные органы могут принять в качестве транзитной декларации транспортные (перевозочные), коммерческие и (или) иные документы при условии, что таможенными органами как отправления, так и назначения являются таможенные органы РБ и в отношении товаров представлена предварительная информация в объеме сведений, установленных для транзитной декларации. Это регламентировано приказом ГТК от 30.04.2012 № 173-ОД «Об особенностях таможенной процедуры таможенного транзита товаров по территории Республики Беларусь» (далее – приказ № 173-ОД). Такие документы должны содержать необходимые сведения, предусмотренные п. 3 ст. 182 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее – ТК ТС).

Для выполнения т...

Чтобы прочитать статью полностью, Вам необходимо приобрести подписку
Назад
Менеджмент: список рубрик
Поддержка
Подписка
Архивы «ЭГ»
Мы в соцсетях

Адрес редакции:

220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15.

Тел./факс: (017) 217-45-15, 217-45-25

Время работы: 9.00-17.00.
Суббота, воскресенье - выходной.
ЗАО "Белбизнеспресс". Свидетельство
о государственной регистрации выдано
Минским городским исполнительным комитетом
3 марта 2000 года.
УНП 100648008

Рекламодателям
Webpay

© 2016. «Экономическая Газета». Все права защищены.

При полном или частичном использовании материалов ссылка на «ЭГ» обязательна.

Пишите нам: info@neg.by

Пользовательское соглашение

Создание сайта: Белый кофе | Unibit