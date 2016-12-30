Коммерческие документы как транзитная декларация

Белорусское транспортное предприятие осуществляет международные автомобильные перевозки грузов с территории Евросоюза на территорию Беларуси, Казахстана, России.

При открытии таможенной процедуры таможенного транзита в белорусском пункте пропуска таможенные органы в отдельных случаях принимают в качестве транзитной декларации транспортные документы (СМR-накладную). В других случаях не принимают, требуя представлять транзитную декларацию установленной формы.

В каких случаях перевозчик может использовать в качестве транзитной декларации для выполнения транзитной перевозки грузов транспортные (перевозочные) документы? Какими нормативными правовыми актами это регламентировано?