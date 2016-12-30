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Коммерческие документы как транзитная декларация
Белорусское транспортное предприятие осуществляет международные автомобильные перевозки грузов с территории Евросоюза на территорию Беларуси, Казахстана, России.
При открытии таможенной процедуры таможенного транзита в белорусском пункте пропуска таможенные органы в отдельных случаях принимают в качестве транзитной декларации транспортные документы (СМR-накладную). В других случаях не принимают, требуя представлять транзитную декларацию установленной формы.
В каких случаях перевозчик может использовать в качестве транзитной декларации для выполнения транзитной перевозки грузов транспортные (перевозочные) документы? Какими нормативными правовыми актами это регламентировано?
Таможенные органы могут принять в качестве транзитной декларации транспортные (перевозочные), коммерческие и (или) иные документы при условии, что таможенными органами как отправления, так и назначения являются таможенные органы РБ и в отношении товаров представлена предварительная информация в объеме сведений, установленных для транзитной декларации. Это регламентировано приказом ГТК от 30.04.2012 № 173-ОД «Об особенностях таможенной процедуры таможенного транзита товаров по территории Республики Беларусь» (далее – приказ № 173-ОД). Такие документы должны содержать необходимые сведения, предусмотренные п. 3 ст. 182 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее – ТК ТС).
Для выполнения т...
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