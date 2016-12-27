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№99 (2006) от 27.12.2016

27 декабря 2016 года

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Рейтинги
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Комфорт для бизнеса измеряется макроэкономикой

27.12.2016

Беларусь снова не упомянута в рейтинге самых благоприятных для ведения бизнеса стран, который американский журнал Forbes составляет 11-й год подряд. Наши партнеры по ЕАЭС там числятся, хотя их позиции выглядят не лучшим образом.
 

В отличие от других исследований, основанных на формальных признаках и институтах, в рейтинге учитывается ряд базовых макроэкономических параметров, определяющих реальное состояние деловой среды. При составлении рейтинга Forbes оценивает 139 стран по 11 категориям: права собственности, инновации, налоги, технологии, коррупция, свобода (личная, финансовая и свобода торговли), уровень бюрократии, защита инвесторов и состояние фондовых рынков. Данные получены из отчетов Freedom House, Heritage Foundation, Property Rights Alliance, Transparency International, Всемирного банка, Всемирного экономического форума и других организаций.
По совокупности всех факторов первое место заняла Швеция. Ее характеризуют низкий уровень госдолга, стабильный рост экономики (на 4,2% за год), положительное сальдо торгового баланса (5,2% ВВП). В целом по 7 из 11 категорий, учитывавшихся при составлении рейтинга, Швеция попала в первую десятку. Следом в рейтинге идут Новая Зеландия, Гонконг, Ирландия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Финляндия, Норвегия, Канада. Среди постсоветских стран самые высокие места получили Эстония – 13, Литва – 15, Латвия – 25 и Грузия – 43. Страны СНГ оказались существенно ниже: Казахстан – 58, Азербайджан – 64, Украина – 74, Армения – 75, Молдова – 77, Россия – 79, Кыргызстан – 108, Таджикистан – 111. Беларусь авторы рейтинга Forbes не упомянули вообще. Кстати, по их мнению, некоторые наши стратегические партнеры – не лучшее место для бизнеса. Например, Китаю отведено лишь 102 место, а Ирану – 127.

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