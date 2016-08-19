Коэффициенты, акцизы и электроника: основные тенденции развития налоговой системы

Белорусский бюджет в I полугодии т.г. спасли НДС, акцизы и имущественные налоги. Структура и динамика их поступлений отражает общую ситуацию в экономике страны и приоритеты налоговой политики.

В целом планы наполнения казны успешно выполняются. За I полугодие т.г. налоговые органы собрали в консолидированный бюд­жет почти 98,2 трлн. Br (до деноминации), что со­ставляет 101,2% плана и на 0,7% больше, чем годом ранее, сообщает МНС. Из них в республиканский бюд­жет по­ступило 41,6 трлн. (100,5%), в местные бюджеты – 56,6 трлн. (101,7%).

Большую часть доходов консолидированного бюджета традиционно обеспечивает НДС (26,1 трлн. Br, или 26,5%). При этом его доля по сравнению с январем–июнем 2015 г. выросла на 1,7 п.п. На 2 месте – подоходный налог, доля которого увеличилась на 0,6 п.п. – до 19,8%, или 19,4 трлн. Br (выполнение плана на 100,4%). Наибольшее перевыполнение плана наблюдалось по акцизам – на 8,8%, хотя их доля, как и год назад, составила 9,7%. Этого налога в бюджет поступило более 9,5 трлн. Br.

Хорошие результаты получены по налогам на недвижимость и на землю: 4,7 трлн. и 3,1 трлн. Br, что на 3 и 0,9% больше плана. При этом доля данных платежей выросла за год с 4,2 до 4,8% и с 2,2 до 3,1%. Таким образом, наделение местных органов вла­сти правом применять повышающие коэффициенты к ставкам налогов до 2,5 дало отличные результаты – с точки зрения казны.

Практически не меняется на протяжении нескольких лет доля упрощенной системы налогообложения, которой пользуется значительная часть субъектов хозяйствования. В I полугодии т.г. поступило налога при УСН на 2,1 трлн. Br, что всего на 0,3% больше плана и составляет 2,1% доходов бюджета. Почти не изменилась и доля налога на игорный бизнес – 0,2%. Здесь собрано 234,1 млрд. Br – 100,4% плана.

Достаточно успешным был сбор налога на доходы: 1523,3 млрд. Br (104,4% плана, удельный вес – 1,6%) и единого налога с индивидуальных пред­принимателей и иных физических лиц: 411 млрд. Br (102,2% плана), хотя его доля за год сократилась с 0,5% до 0,4%.

Несколько хуже обстоят дела с налогом на прибыль. По данным Минфина, в консолидированный бюджет в I полугодии поступило 6,8 трлн. Br, что составляет лишь 29,7% планового задания. Это впол­не ожидаемо, учитывая, что прибыль предприятий до налогобложения по итогам I полугодия сократилась на 17,3% по сравнению с январем-­июнем 2015 г. (не считая бан­ков, страховых организаций и малого бизнеса).

В I полугодии т.г. в добровольном порядке было уплачено всего 93,3% налоговых платежей, что несколько меньше, чем в прошлом году. При этом, как и ранее, в общей сумме поступлений наибольший удельный вес занимают платежи организаций – 94,2%, или 92,5 трлн. Br (на 0,7% больше, чем годом ранее). Отметим, что организации государственного сектора экономики перечислили в казну в I полугодии 44,9 трлн. Br – 45,7% всех полступлений, тогда как год назад их доля до­стигала 49,9%. В свою очередь, удельный вес платежей организаций негосударст­венного сек­тора вырос с 44,4 до 48,4%, а сумма составила 47,5 трлн. Br. Из них 90,4% – поступления коммерческих компаний реального сектора (год назад – 89,8%). Финансовый сектор (банки и страховые организации) перечислили в бюджет 3,6 трлн. Br (7,7% всех платежей), ино­странные организации – 577,1 млрд. (1,2%).

Крупные плательщики, которых на основании п. 3 ст. 641 НК в I полугодии было 91,