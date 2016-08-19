Каждый шаг под контролем

В Евразийском экономическом союзе вскоре появится новый механизм контроля движения товаров, ввозимых из других стран. Он будет закреплен в Соглашении к созданию механизма обеспечения прослеживаемости товаров, проект которого должен быть доработан до 1 октября т.г.

Проект соглашения распоряжением Евразийского межправительственного совета от 12.08.2016 № 14 предложен для утверждения правительствам стран – участниц союза.

Соглашение будет регулировать правоотношения , возникающие после помещения ввозимых товаров под процедуру выпуска для внутреннего потребления. Товары, производимые на территории ЕАЭС, данные требования не затронут.

Прослеживаемость будет обеспечиваться за счет документальной идентификации товарной партии, а в установленных случаях – за счет применения особых идентификационных меток. Стороны должны обеспечить внедрение обязательного оформления товаросопроводительных документов в электронной форме.

Механизм прослеживаемости оборота товаров будет основываться на сведениях об обороте товаров, содержащихся в национальных системах обеспечения прослеживаемости товаров, и реализуется посредством взаимного информационного обмена между компетентными (упол­номоченными) органами государств – членов ЕАЭС. В свою очередь, национальная система товаров должна реализовываться путем сбора, учета, контроля и анализа сведений из деклараций на товары, помещаемые под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, электронных счетов-фактур и (или) иных документов, предусмотренных законодательством стран ЕАЭС, и документов, получаемых из национальных систем других государств союза.

Соглашение предусматривает обмен сведениями, содержащимися в национальных системах государств – членов ЕАЭС. В числе таких сведений должны представляться наименование налогоплательщика, реализующего и приобретающего товары, его идентификационный код (номер), регистрационный номер декларации на товары, указанный в них код ТН ВЭД ЕАЭС и прочие данные о товарах, регистрационный номер и дата выписки электронных счетов-­фак­тур и (или) иных документов, пункт назначения товаров на территории государств – членов ЕАЭС. Сведения, сроки и порядок обмена утверждаются Решением Совета ЕЭК.

При ввозе (вывозе) товаров на территорию одной из стран ЕАЭС из другой страны соответствующие органы сторон осуществляют обмен указанными сведениями на основании документов, оформленных по такому ввозу (вывозу) товаров. При осуществлении многосторонних сделок налогоплательщиками более двух государств – членов ЕАЭС обмен сведениями производится между органами всех этих стран.

При перемещении товаров через территорию государства – члена ЕАЭС по сделкам, участником которых не является налогоплательщик этого государства, сведения также будут передаваться компетентному (упо­л­номоченному) органу этого государства.

В 2018 г. начнется первый этап реализации данного механизма на пилотном перечне продукции. Таким образом, власти стран союза намерены прослеживать, какой товар и откуда пришел, что с ним стало и на какой рынок он попал. Это должно исключить попадание на рынок контрафактной продукции. При этом особая роль отводится электронным счетам-фактурам. Именно по ним будет определяться, откуда пришел товар, какие склады он прошел и что с ним произошло в последующем, какой субъект хозяйствования его завез, где он хранился и уплачены ли соответствующие налоги. Расходы бизнеса при этом могут увеличиться, но в ЕЭК считают, что систематизация, а точнее, тотальный конт­роль движения товаров, того стоит.

Очевидно, что в наличии такого механизма в первую очередь заинтересованы в Москве. Информация о любых поставках товаров, в т.ч. подпадающих под эмбарго в РФ, должна передаваться российским органам. Это может существенно затруднить ввоз «санкционных» продуктов через Беларусь и Казахстан, по крайней мере, пока не появятся схемы, позволяющие обойти механизм прослеживаемости.

Автор публикации: Кирилл ПРУДНИКОВ