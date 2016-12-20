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№98 (205) от 23.12.2016

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№98 (205) от 23.12.2016

22 декабря 2016 года

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Консультации

Как рассчитать сумму, затраченную на подготовку специалиста

20.12.2016

Постановлением Совмина от 7.12.2016 № 998, вступившим в силу с 11 декабря 2016 г., изложен в новой редакции Порядок расчета средств, затраченных государством на подготовку научного работника высшей квалификации, специалиста, рабочего, служащего (далее – Порядок).

Этот документ является приложением 1 к Положению о порядке возмещения в республиканский и (или) местные бюджеты средств, затраченных государством на подготовку научного работника высшей квалификации, специалиста, рабочего, служащего, утв. постановлением Совмина от 22.06.2011 № 821 «О некоторых вопросах распределения, перераспределения, направления на работу, последующего направления на работу выпускников, возмещения затраченных государством средств на их подготовку и целевой подготовки специалистов, рабочих, служащих» (далее – Положение и постановление № 821 соответственно).

Как известно, согласно п. 2 Положения возмещение затраченных средств производится не отработавшими установленный...

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