Как рассчитать сумму, затраченную на подготовку специалиста

Постановлением Совмина от 7.12.2016 № 998, вступившим в силу с 11 декабря 2016 г., изложен в новой редакции Порядок расчета средств, затраченных государством на подготовку научного работника высшей квалификации, специалиста, рабочего, служащего (далее – Порядок).

Этот документ является приложением 1 к Положению о порядке возмещения в республиканский и (или) местные бюджеты средств, затраченных государством на подготовку научного работника высшей квалификации, специалиста, рабочего, служащего, утв. постановлением Совмина от 22.06.2011 № 821 «О некоторых вопросах распределения, перераспределения, направления на работу, последующего направления на работу выпускников, возмещения затраченных государством средств на их подготовку и целевой подготовки специалистов, рабочих, служащих» (далее – Положение и постановление № 821 соответственно).

Как известно, согласно п. 2 Положения возмещение затраченных средств производится не отработавшими установленный...