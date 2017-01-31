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№9 (2016) от 03.02.2017

03 февраля 2017 года

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Как работает «налог на GOOGLE»

31.01.2017
Как работает «налог на GOOGLE»

Федеральная налоговая служба (ФНС) поставила на учет Google, Apple, Microsoft, Samsung Electronics, футбольный клуб Chelsea, Netflix и еще 12 компаний для уплаты НДС с интернет-продажи россиянам электронных услуг и электронной продукции. Этот опыт позволяет надеяться, что аналогичные процедуры в Беларуси пройдут столь же дисциплинированно.

Согласно Федеральному закону от 3.07.2016 № 244-ФЗ реализация электронных услуг зарубежными компаниями в РФ с начала 2017 г. облагается НДС по месту нахождения покупателя. При этом устанавливает перечень операций, при­знаваемых и не признаваемых электронными услугами, а также правила применения и уплаты НДС при оказании электронных услуг юридическим и физическим лицам. НДС по ставке 18% взимается с операций в Интернете по продаже иностранными компаниями рос­сиянам электронных услуг, игр, музыкальных произведений, книг и видеопродукции, а также по услугам по предоставлению через Интернет прав на использование компьютерных программ, игр и баз данных, оказание рекламных услуг в Интернете, услуг по размещению предложений о приобретении товаров и услуг, по поддержке электронных ресурсов, предоставлению доменных имен и услуг хостинга, предоставление прав на ис­пользование электронных книг, музыкальных произведений, графических изображений и видео. Сохраняется действующее освобождение от НДС при предоставлении прав использования программного обес­печения и баз данных на основании лицензионного договора. По предварительным под­счетам это должно принести российскому бюджету до 10 млрд. RUB в год.

Аналогичный механизм, предусмотренный Законом от 18.10.2016 № 432-З, вступит в силу в Беларуси с 1.01.2018 г.

Идея «налога на Google» многим в России и Беларуси показалась странной и невыполнимой. Однако подобный механизм предусматривается во многих странах, прежде всего – в ЕС, по образцу, содержащемуся в модельной конвенции ОЭСР. Реальность его внедрения показывает и пер­вая российская практика.

Пока заявления о постановке на учет в российских налоговых органах подали 39 компаний. Среди них Wargaming, Paddle.com Market Limited, Nintendo, Paddle Payments Limited, Innova Co S.a r.l., KNIGOLUB LTD, Ten Square Games Sp. z o.o., Valve Corporation, Аvangate BV, Digital River Ireland Limited, Digital River GmbH, DR MyCommerce Ireland Limited. В ближайшее время должны поступить заявления от компаний группы Amazon.

Регистрация продлится до 31 января. Для этого на сайте ФНС создан онлайн-сервис «НДС – офис интернет-компаний», с помощью которого проводится НДС-регистрация. Заявление можно подать на русском или на английском языке. В дальнейшем ино­странные компании будут взаимодействовать с налоговыми органами в электронной форме через «Личный кабинет» на сайте службы по прин­ципу самоначисления. Элек­тронный сервис позволяет в онлайн-режиме проверить необходимость подачи заявления и представить декларацию для уплаты НДС со стоимости оказываемых элек­т­ронных услуг. Оказалось, что транснациональные корпорации послушно готовы привести свою деятельность на территории РФ в соответствие с местным законодательством.

В квитанциях некоторых ком­паний российские пользователи уже увидели выделенный НДС и соответствующее повышение стоимости услуг. Другие, в т.ч. Google Play, уже анонсировали повышение стоимости.

Будем надеяться, что МНС, учитывая время на подготовку и российский опыт, предложит новым плательщикам эффективно работающее администрирование налога, а те продемонстрируют такую же добросовестность, как в РФ.

СПРАВКА «ЭГ»

По опубликованным в январе данным, американский холдинг Alphabet Inc., владеющий компанией Google, по итогам 2016 г. увеличил чистую прибыль на 19,1%, до 19,478 млрд. USD, а прибыль компании Intel, одного из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов, – сократилась на 9,6%, до 10,3 млрд. USD.

В то же время чистая прибыль MicrosoftCorp. по итогам I полугодия 2016–2017 финансового года, завершившегося 31 декабря, составила 9,89 млрд. USD, снизившись на 0,3% в годовом выражении, а выручка уменьшилась на 0,8%, до 44,54 млрд. USD.  

Автор публикации: Вадим ЛЕБЕДЕВ

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