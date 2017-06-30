Как оформить дозагрузку в пути

По договору перевозки белорусскому перевозчику поручено осуществить международную автомобильную перевозку груза из Польши в Грузию транзитом через Беларусь и Россию. Поскольку перевозка груза будет осуществлена с использованием международной системы гарантии, в Польше белорусским перевозчиком была открыта книжка МДП.

В пути следования по территории РБ от заказчика автомобильной перевозки было поручено перевозчику произвести дозагрузку груза в Беларуси белорусским грузом, помещенным под таможенную процедуру экспорта и предназначенным для доставки в Грузию.

Возможно ли белорусскому перевозчику произвести дозагрузку груза на одном из пунктов таможенного оформления для целей последующей доставки в Грузию?

Может ли белорусский перевозчик осуществить дальнейшую перевозку всего груза с использованием книжки МДП?

В рассматриваемой ситуации заказчик автомобильной перевозки дает указание перевозчику осуществить операции, связанные с дозагрузкой груза, в отношении транспортного средства с грузом, сле...

Автор публикации: Александр ШАТСКОВ, юрист