К кому не придут пожарники

Перечень субъектов, применяющих контрольные списки вопросов (чек-листы) при осуществлении деятельности по обеспечению пожарной безопасности, расширен постановлением Совмина от 25.01.2017 № 72, вступившим в силу с 28 января 2017 г.

Этим документов внесены изменения в п. 5 перечня контролирующих (надзорных) органов и (или) сфер контроля (надзора), которые применяют (в которых применяются) контрольные списки вопросов (чек-листы), утв. постановлением Совмина от 13.12.2012 № 1147.

Ранее чек-листы применялись в отношении субъектов средней и низкой группы риска, эксплуатирующих торговые объекты, за исключением нестационарных торговых объектов и объектов общепита, с площадью торгового зала до 75 м2.

Постановление № 72 существенно расширяет круг таких лиц. Теперь в него включаются все субъекты, относящихся к средней и низкой группам риска.

Применение чек-листов значительно упрощает для проверяемых субъектов проведение проверок, поскольку контролирующий орган изучает только те вопросы, которые в них указаны. Кроме того, в соответствии с ч. 3 п. 7 Указа Президента от 16.10.2009 № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» плановые проверки в отношении проверяемого субъекта, отнесенного к средней группе риска, могут не назначаться, а отнесенного к низкой группе риска, – не назначаются, если по результатам анализа имеющейся в распоряжении контролирующего (надзорного) органа информации, в т.ч. представленной проверяемым субъектом по чек-листу, не установлено признаков, указывающих на нарушения законодательства.

Таким образом, субъекты средней и низкой группы риска могут избавиться хотя бы от одного из видов проверок.

Автор публикации: Дмитрий КОРШУНОВ