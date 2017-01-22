Изменены размеры доплат к заработной плате бюджетников

С 1 января 2017 г. постановлением Минтруда и соцзащиты от 11.01.2017 № 2 установлены новые размеры ежемесячных дифференцированных доплат работникам бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.

Напомним, что постановлением Совмина от 30.12.2016 № 1115 с указанной даты размер тарифной ставки первого разряда для расчета заработной платы работников бюджетных организаций увеличен с 29,8 до 31,0 BYN, изменен диапазон ежемесячных дифференцированных доплат для указанных работников (8,6–5,7 BYN).

Конкретные размеры ежемесячных дифференцированных доплат к заработной плате работников бюджетных организаций поручено установить Минтруда и соцзащиты, что и было сделано постановлением № 2. С 1 января 2017 г. они составляют:

– для работников с 1-го до 6-го разряда – 8,6 BYN;

– с 6-го до 10-го разряда – 8,0 BYN;

– с 10-го до 12-го разряда – 7,5 BYN;

– с 12-го до 13-го разряда – 7,0 BYN;

– с 13-го до 14 разряда – 6,5 BYN;

– по 14-му разряду – 5,7 BYN.

Указанные доплаты не образуют ставку (оклад) и не учитываются при исчислении премий, надбавок и других выплат стимулирующего и компенсирующего характера.

Автор публикации: Александр Борисов