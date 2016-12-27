Изменение существенных условий труда как альтернатива сокращению численности или штата работников

Зачастую в процессе хозяйственной деятельности организации сталкиваются с необходимостью уменьшить численность работников. Причина – убыточность деятельности и потребность в урезании затрат. Однако сокращение численности или штата работников – относительно длительный процесс, приемлемой альтернативой которому может стать увольнение в связи с отказом от продолжения работы с изменившимися существенными условиями труда.

Трудовым законодательством установлен исчерпывающий перечень оснований, по которым с работником могут быть прекращены трудовые отношения. Среди них присутствуют основания расторжения трудового договора по инициативе нанимателя, не связанные с совершением работником виновных действий. Одно из них – сокращение численности или штата работников (п. 1 ст. 42 ТК), к которому наниматели прибегают при необходимости снижения затрат на оплату труда.

Однако сокращение численности или штата работников является относительно длительным процессом и требует от нанимателя соблюдения определенных гарантий, предусмотренных ТК для работников, увольняемых по данному основанию. В этой связи достаточно приемл...