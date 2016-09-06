Итальянский инкубатор в Беларуси

Торгово-промышленная палата «Италия-Беларусь» от­крыла бизнес-инкубатор для итальянских предприятий в Минске. Новая структура намерена специализироваться на оказании помощи итальянским ком­паниям в создании пред­приятий в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и поставках товаров.

Инкубатор может предоставлять своим подопечным юридический адрес. Входящие в него подразделения – секретариат, финансово-бухгалтерский и логистический отделы – будут оказывать коммерческие, информационные и иные услуги. Например, клиенты смогут воспользоваться помощью экспорт-менеджера, который обеспечит полное сопровождение итальянской компании в процессе освоения рынка какой-либо из стран ЕАЭС.

Благодаря удобному расположению и современному оснащению инкубатор готов заняться проведением семинаров, организацией B2B встреч и других мероприятий с участием итальянских компаний, работающих в Беларуси.

Торговые отношения между Италией и Беларусью развиваются весьма динамично, отметил на церемонии открытия бизнес-инкубатора чре­звычайный и полномочный посол Италии в РБ Стефано Бьянки. В нашей стране работают итальянские малые и средние компании, которые традиционно играют важную роль в экономике Апеннин. Существует много офисов и фирменных магазинов известных итальянских производителей, в первую очередь, модной одежды, мебели и продуктов питания под брендом «MADE in Italy».

Заметим, что Италия входит в десятку основных торговых партнеров нашей страны. На нее в I полугодии т.г. приходилось 1,3% всего объема внешнего товарооборота. В частности, белорусский экспорт в Италию по итогам 6 месяцев т.г. составил около 49,1 млн. USD, а импорт – 259,8 млн., что соответственно на 27,9% и 17,4% меньше, чем в январе–июне 2015 г.

Такая динамика нуждается в улуч­шении. «Открытие в Минске биз­нес-инкубатора представляется мне крайне своевременным, – заявил посол. – Агентство, ставящее своей целью продвижение взаимовыгодного двустороннего экономического сотрудничества между нашими странами, – это надежный партнер итальянских предприятий на начальных этапах их выхода на белорусский и региональный рынки».

Инкубатор отвечает необходимости структуризации бизнеса, считает президент сервисного центра в Беларуси ООО «ИНБИ индустриал девелопер» Анджело Иларди. «Выход на международный рынок и интернационализация – это процесс, который начинается с бизнес-миссии, встречи между спросом и предложением». Чтобы она имела успех, необходимо время, а адаптация итальянской компании на белорусском рынке может оказаться довольно затратной. Инкубатор облегчает решение этих проблем малым и средним компаниям, которые не располагают достаточным капиталом для самостоятельного создания подразделения за границей. Например, услуги инкубатора в Минске будут обходиться в 2390 EUR в месяц. Но эту нагрузку берет на себя итальянское правительство, которое финансирует проект бизнес-­инкубатора.

Автор публикации: Оксана КУЗНЕЦОВА