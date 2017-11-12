Индексации доходов за октябрь не будет

Минимальная зарплата и денежные доходы населения Беларуси за октябрь 2017 г. не индексируются, сообщили в Минтруда и соцзащиты.

В соответствии с Законом от 21.12.1990 № 476-XII «Об индексации денежных доходов населения с учетом инфляции» индексация представляет собой корректировку величины не имеющих единовременного характера доходов физических лиц из бюджетных источников в целях частичного возмещения потерь, вызванных инфляцией, и производится, если превышен 5-процентный порог индексом потребительских цен, исчисленным нарастающим итогом с момента их предыдущей индексации (пересмотра размеров доходов).

По данным Белстата, индекс потребительских цен за октябрь 2017 г. к сентябрю 2017 г. составил 101,2%. Таким образом, индекс потребительских цен за октябрь 2017 г. не превысил 5-процентного порога:

– к январю 2017 г. – месяцу пересмотра установленных от базовой величины пособий по безработице и стипендий гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органа по труду, занятости и социальной защите городского, районного исполкома;

– к сентябрю 2017 г. – месяцу пересмотра денежных доходов (заработной платы, государственных стипендий обучающимся, стипендий клиническим ординаторам, стипендий работникам, направленным на повышение квалификации, переподготовку, стажировку в очной (дневной) форме обучения в другой населенный пункт), получаемых из бюджетных источников; заработной платы госслужащих и приравненных к ним лиц; денежного довольствия военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и т.д.

Поэтому указанные виды доходов за октябрь 2017 г. не индексируются. Не подлежит индексации за этот месяц и минимальная зарплата, установленная постановлением Совмина от 27.12.2016 № 1080 с 1 января 2017 г. в размере 265 BYN.

При этом населению, получающему доходы на территории Беларуси из других источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).

Справочно. Денежные доходы населения за октябрь 2017 г., подлежащие индексации в порядке, установленном законодательством, индексируются в пределах 197,81 BYN – 100% утвержденного бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, действующего на момент индексации (Указ Президента от 28.01.2006 № 55 «О нормативе индексации денежных доходов населения с учетом инфляции»).

Статья доступна для бесплатного просмотра до: 14.11.2021