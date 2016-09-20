Игры, налоги и защита от азарта

Игорный бизнес в Беларуси сокращается, хотя налоговые поступления с него сохраняются на прежнем уровне. С 2017 г. ставки налогов в этой сфере могут увеличиться, сообщает информационно-аналитическое управление МНС.

По состоянию на 1 июня т.г. в республике числилось 112 субъектов хозяйствования, имеющих лицензии на право осуществления деятельностит в сфере игорного бизнеса, – на 23 меньше, чем год назад, причем фактически работали 96 (на 21 меньше). Между тем на начало 2015 г. игорным бизнесом имели право заниматься 135 субъектов хозяйствования, из которых деятельность фактически осуществляли 117. При этом число казино сократилось с 32 до 27, залов игровых автоматов – с 246 до 190, букмекерских контор – выросло с 220 до 224.

Соответственно, число объектов обложения налогом на игорный бизнес уменьшилось почти на 1/4: с 10 395 до 7847. В частности, за год количество игровых автоматов снизилось на 25,3% (с 9930 до 7417), касс букмекерских контор – на 2,7% (с 262 до 255), игровых столов – на 13,8% (с 203 до 175). Тем не менее налог на игорный бизнес за I полугодие т.г. сохранил прежнюю долю в структуре платежей в бюджет – 0,2%, что составляет 234,1 млрд. Br (до деноминации), т.е. практически столько же, сколько в 2011–2015 гг. По мнению специалистов МНС, это свидетельствует об эффективности работы специальных компьютерных кассовых систем (СККС), обеспечивающих контроль за оборотами в сфере игорного бизнеса.

Кроме того, в казну за 6 месяцев т.г. поступило 156,3 млрд. Br подоходного налога с выигрышей, полученных в игорных заведениях, что также можно считать заслугой СККС. Напомним, этот налог был введен в 2016 г. в размере 4% с суммы дохода игроков. Доля его в поступлениях, контролируемых МНС, составляет всего 0,16%.

Анализ налоговых поступлений от организаторов азартных игр по видам их деятельности показал, что доходы от использования одной кассы букмекерской конторы и одного игрового стола сопоставимы, но объемы взимаемых сумм налога существенно различаются. Так, в 2015 г. удельный вес налога на игорный бизнес, исчисленного по фиксированной ставке, к положительной разнице между полученными и выплаченными денежными средствами (электронными деньгами), составил по игровым столам 51,7%, а в I полугодии т.г. – 37,5%, по игровым автоматам – 18,8% и 27,8%, по кассам букмекерских контор – 9,7% и 5,5% соответственно.

Для выравнивания налоговой нагрузки по различным видам деятельности в игорном бизнесе и увеличения поступлений в бюджет МНС предлагает со следующего года увеличить ставки налога на кассу букмекерской конторы с 650,07 до 1500 BYN, а на кассу тотализатора – с 1300,13 до 2250 BYN, а также проиндексировать ставку налога на игровой стол на прогнозный уровень инфляции. По расчетам налоговиков, это принесет бюджету дополнительно около 10 млн. BYN, если, конечно, сократится нынешнее количество объектов налогообложения.

В то же время в целях минимизации негативного воздействия азартных игр на население с 27.01.2013 г. в Беларуси применяется механизм самоограничения участия в азартных играх. Он позволяет гражданам самостоятельно ограничить себя в посещении игорных заведений на срок от 6 месяцев до 3 лет. Для этого достаточно подать письменное заявление в любое игорное заведение в республике, что равносильно обращению ко всем организаторам азартных игр страны. Оказалось, что желающих защититься таким способом от азарта немало. Так, с 27.01.2013 г. по 22.08.2016 г. в МНС поступило 37 937 заявлений по ограничению физических лиц в посещении игорных заведений. Теперь 18 734 граждан не вправе посещать игорные заведения. Следует отметить, что самоограничивают себя в посещении игорных заведений не только те, кто уже имеет пристрастие к азартным играм, но и граждане, желающие заранее оградить себя от искушения.

Кроме того, в качестве дополнительных мер по защите игроков и членов их семей Указом Президента от 25.08.2016 № 319, вступившим в силу с 28 августа т.г., предусмотрена возможность по решению суда ограничивать физическое лицо в посещении игорных заведений и участии в азарных играх. Обратиться в суд с соответствующими заявлениями прокурору, органу опеки и попечительства могут близкие родственники, а также иные лица, проживающие совместно с физическим лицом и ведущим с ним общее хозяйство.

Автор публикации: Александр БОРИСОВ