Граждане плательщики

В МНС подвели итоги сбора налогов в консолидированный бюджет с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц в I полугодии 2016 г. В лидерах – «упрощенка».

На 1.07.2016 г. на учете в налоговых органах состоит 237 782 индивидуальных пред­принимателя, что почти на 3 тыс. меньше, чем на начало года. Из них 134 843 (56,7%) являлись плательщиками налога при УСН, 85 515 – единого налога и только 17 424 (7,3%) уплачивали налоги в общеустановленном порядке.

В целом от ИП в бюджет поступило 2,1 трлн. Br (до деноминации), или 2,1% в общей сумме доходов, контролируемых налоговыми органами, что на 1 п.п. меньше, чем по итогам прошлого года. Таким образом, доля ИП в наполнении казны с незначительными колебаниями сохраняется неизменной на протяжении ряда лет.

В расчете на одного ИП в I полугодии т.г. поступило 8,8 млн. Br налогов.

Структура поступлений в бюд­жет от ИП практически повторяет выбранные режимы налогообложения. Так, от ИП, применяющих УСН, в бюджет перечислено 1104,1 млрд. Br (52,9% общего объема против 46,8% годом ранее), что на 5,6% больше, чем годом ранее. При этом собственно налога при УСН в I полугодии т.г. поступило 822,7 млрд. Br, что на 6,6% больше, чем в январе–июне 2015 г., а его доля выросла с 73,2 до 74,5% в общих платежах лиц, применяющих этот режим налогообложения. Поступления НДС составили 242,5 млрд. Br (рост всего на 2,8%). На столько же увеличился НДС, уплачиваемый при ввозе товаров с территории государств – членов ЕАЭС, который составил 63,7 млрд. Br. При этом в целом доля НДС в бюджете сократилась с 23 до 22%.

От ИП – плательщиков единого налога в бюджет поступило за 6 месяцев т.г. 549,8 млрд. Br, а его доля сократилась за год с 36 до 26,4%. Основная сумма здесь сформирована за счет самого единого налога – 393,5 млрд. Br (71,6%) – и НДС, уплачиваемого при ввозе товаров из стран – членов ЕАЭС (128,7 млрд., или 23,4%).

В результате превышения валовой выручки над 40-крат­ной суммой единого налога в бюджет поступило 48,6 млрд. Br доплат, что на 22,9% больше, чем год назад. Таким образом, доля доплат выросла за год с 8,3 до 12,4%. Но это, вероятно, не компенсирует падения темпов роста поступлений из-за сокращения численности ИП, вызванного усложнением условий торговли товарами легкой про­мыш­ленности.

От ИП, уплачивающих налоги в общеустановленном порядке, в казну перечислено 432,6 млрд. Br (21%), в т.ч. подоходного налога 237,1 млрд. При этом общий прирост поступлений составил 19,5%, а подоходного налога – на 37,7%, что, вероятно, обусловлено ограничением применения «упрощенки» в текущем году для ИП, оказывающих некоторые виды услуг. Для сравнения: поступление НДС увеличилось всего на 3,7%, до 140,8 млрд. Br, в т.ч. уплачиваемого при ввозе товаров из стран ЕАЭС – 93,7 млрд. Br (23,3%).

Прочих физических лиц, уплачивающих налоги в Беларуси, на 1 июля т.г. насчитывалось 2 834 805. По заявительному принципу работают 15 274 человека, что на 17% больше, чем годом ранее. Они внесли в бюджет 9,1 млрд. Br единого налога (на 22,4% больше, чем в январе–июне 2015 г.).

Всего же за 6 месяцев т.г. в бюджет от физических лиц поступило 3637,1 млрд. Br (3,7% в общей сумме доходов, контролируемых налоговыми органами). В частности, они уплатили 463,5 млрд. Br подоходного налога, за исключением перечисленного в бюджет налоговыми агентами (на 35,6% больше, чем годом ранее), 17 млрд. налога на недвижимость (+1,9%), 15,9 млрд. единого налога (+5,6%), 12,7 млрд. платежей за землю (+16,7%). В то же время объем штрафов и пени сократился на 1,3%, до 647,8 млрд. Br, а прочие платежи составили 2480,3 млрд. Br (+4,1%).

Итак, самыми высокими оказались темпы роста подоходного налога, уплачиваемого без участия налоговых агентов (т.е. работодателей). Эта тенденция свидетельствует о переносе акцентов на прямое налогообложение граждан.

Отдел налогообложения «ЭГ»