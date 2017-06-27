Госзаказ на социальные услуги

Изменения и дополнения, внесенные в Закон от 13.06.2012 № 427-З «О социальном обслуживании» Законом от 19.06.2017 № 31-З, расширяют круг лиц, которые могут оказывать и получать социальные услуги. При этом неизменной остается доминирующая роль государства в системе социальной защиты, что обеспечивается не только профильными нормативными актами, но и нормами смежного законодательства.

Социальной услугой теперь будут считать не действия, а деятельность в области социального обслуживания по оказанию граж­данину помощи в целях содействия в предупреждении, преодолении трудной жизненной ситуации и (или) адаптации к ней. Социальным обслуживанием при­знается не деятельность, а совокупность мер по организации и оказанию социальных услуг, содействию активизации собственных усилий граждан по предупреждению, преодолению трудной жизненной ситуации и (или) адаптации к ней.

В сферу действия Закона, помимо социальных услуг, включена реализация социальных проектов, а помимо юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих социальные услуги, – другие физические лица, оказывающие такие услуги. Они теперь тоже включены в белорусскую систему социального обслуживания. Кроме того, в ней смогут уча­ствовать и негосударственные некоммерческие организации (НКО), оказывающие социальные услуги. Они могут принимать участие в решении вопросов в области социального обслуживания в соответствии с законодательством и своим предметом деятельности, определенным ус­тавом. Пока можно лишь гадать, в каких формах будет раз­решено такое участие. Возможно, в тех, в которых оказывают социальные услуги госорганизации (ст. 8 Закона), включая больницы се­стринского ухода, раз­личные центры помощи, обслуживания, реабилитации обучения и под­держки, хосписы, дома-интернаты и т.п.

ПРАКТИЧЕСКИ неизменным остается регулирование вопросов финансирования рас­ходов в области соцобслуживания. Оно производится за счет средств бюджетов, государст­венных вне­бюджетных фондов, собственных средств организаций, оказывающих социальные услуги, в т.ч. получаемых от платы за оказание этих услуг, без­возмездной (спонсорской) помощи юр­лиц и ИП.

Государственный социальный заказ финансируется за счет средств местных бюджетов в рамках мероприятий в области социальной политики в пределах выделяемых на год средств путем оплаты государственной закупки или предоставления НКО субсидий на оказание социальных услуг и реализацию социальных проектов. Финансирование расходов по социальному обслуживанию может производиться за счет средств иных источников, не запрещенных законодательством. Теоретически это могут быть пожертвования граждан и юрлиц, в т.ч. из-за рубежа. В Законе № 427-З декларируется намерение создавать условия для привлечения ком­мерческих и некоммерческих организаций, физических лиц, в т.ч. индивидуальных предпринимателей, к оказанию социальных услуг и реализации социальных проектов. Впрочем, пока нормы Указа Президента от 1.07.2005 № 300 «О предоставлении и использовании безвозмездной (спонсорской) помощи» и Декрета Президента от 31.08.2015 № 5 «Об иностранной безвозмездной помощи» в сочетании с особенностями налогообложения благотворительной помощи, оказываемой за счет частных пожертвований, особенно зарубежных, скорее способны оттолкнуть част­ников от участия в социальных проектах, чем привлечь их.

Пока не будут решены эти проблемы, вряд ли можно ожидать эффекта от появления в Законе ст. 9-2, декларирующей намерение развивать международное сотрудничество в области социального обслуживания, в т.ч. путем взаимовыгодного об­мена с иностранными и международными организациями ин­формацией о технологиях и инновациях; реализация проектов международной технической помощи, а также привлечение иностранных инвестиций для реализации проектов по повышению качества социального об­служивания.

Однако роль государства все равно остается главной в системе соцзащиты, а основным ин­струментом привлечения ком­мерческих и некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг и реализации социальных проектов будет государственный социальный заказ. Одна из его задач в соответствии с Законом № 31-З – расширение видов оказываемых социальных услуг и увеличение числа организаций, их оказывающих. При этом государственный социальный заказ может финансироваться путем оплаты госзакупок социальных услуг или путем предоставления негосударственным некоммерческим организациям субсидий на оказание социальных услуг и реализацию социальных проектов. При этом исполнитель в соответствии с договором обязуется по заданию госзаказчика оказать социальные услуги гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, либо реализовать социальный проект, а госзаказчик обязуется профинансировать такой заказ. Законом регламентируются общие подходы к проведению конкурсов на выполнение государственного социального заказа, контроля за их реализацией. Заметим, социальные ус­луги, финансируемые из бюд­жета в рамках госсоцзаказа, имеют одно преимущество: они не облагаются подоходным налогом (подп. 2.22 п. 2 ст. 153 НК) и НДС. Остается надеяться, что в рамках реализации государст­венных программ найдутся деньги на финансирование гос­соцзаказов.

Законом № 31-З уточнены права и обязанности граждан в области социального обслуживания, обстоятельства для при­знания граждан нуждающимися в нем, условия и порядок оказания социальных услуг. В число социальных услуг, оказываемых госорганизациями, добавлены услуги почасового ухода за детьми (услуги няни), но исключены социально-медицинские услуги и материальная помощь. В соответствии с Законом № 427-З социальная услуга вообще не должна быть связана с оказанием матпомощи, что тоже станет ограничением для благотворительных организаций.

В новой редакции ст. 32 Закона установлены требования к физическим лицам, оказывающим социальные услуги, в т.ч. к индивидуальным предпринимателям. Здесь перечислены права и обязанности таких лиц, но тут больше отсылочных норм: по порядку оказания социальных услуг, квалификационных требований к работникам организаций, оказывающих социальные услуги, и их аттестации. Упоминается, что к социальному обслуживанию могут привлекаться волонтеры – физические лица, добровольно оказывающие социальные услуги на безвозмездной основе под руководством работников организаций и ИП, оказывающих социальные услуги, в соответствии с Законом и другими законодательными актами.

АВТОРЫ надеются, что с принятием Закона № 31-З регулирование оказания социальных услуг станет проще и яснее, а у частных, в т.ч. некоммерческих, организаций и ИП появятся стимулы для работы в этой сфере. К сожалению, пока она вряд ли может считаться коммерчески выгодной, а зарплата сотрудников – привлекательной. Положение могло бы изменить снятие административных и налоговых препятствий для благотворительных организаций. Но эти вопросы выходят за рамки данных законов. Они закрепляют доминирование государственного рас­пределения средств и форм социального обслуживания, а так­же государственный контроль над проектами, в т.ч. реализуемыми в рамках международных программ и общественных инициатив.

Автор публикации: Вадим ЛЕБЕДЕВ