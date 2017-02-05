Государственные закупки из одного источника: перечень расширен

Постановлением Совмина от 1.02.2017 № 87, вступившего в силу с 4 февраля 2017 г., расширен перечень товаров, государственная закупка которых должна производиться с применением процедуры закупки из одного источника.

Документом в число таких товаров, перечень которых приведен в приложении к Закону от 13.07.2012 № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)». В соответствии с п. 12 этого приложения применять процедуру закупки из одного источника необходимо при приобретении конкретных товаров (работ, услуг) у потенциального поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного решением Совмина по решению или поручению Президента.

Постановлением № 87 установлено, что в 2017–2018 годах государственные закупки муки известняковой (доломитовой) должны осуществляться с применением процедуры закупки из одного источника у ОАО «Доломит».

Дополнение внесено и в Государственную программу развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы, утв. постановлением Совмина от 11.03.2016 № 196. В соответствии с ним сохранение и повышение почвенного плодородия не только путем ежегодного накопления и внесения не менее 1,7 млн. тонн действующего вещества минеральных удобрений, из них 0,7 млн. тонн – азотных, 0,3 млн. тонн – фосфорных и 0,7 млн. тонн калийных удобрений, но и путем известкования мукой известняковой (доломитовой) почв I–IV групп кислотности юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность, классифицируемую кодами 011, 012, 013, 015, 016 общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности», утв. постановлением Госстандарта от 5.12.2011 № 85 (выращивание одно- или двухлетних, а также многолетник культур, производство продукции питомников, смешанное сельское хозяйство, деятельность, способствующая выращиванию сельскохозяйственных культур и разведению животных).

Автор публикации: Александр Борисов