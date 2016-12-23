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№98 (205) от 23.12.2016

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№98 (205) от 23.12.2016

23 декабря 2016 года

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Вопрос-ответ

Госпошлина как текущие расходы

23.12.2016

Торговая организация приобрела автомобиль «Газель». Как следует отразить в бухучете стоимость оплаты за разрешение на допуск к движению: включить в первоначальную стоимость автомобиля как объекта основных средств или отнести на текущие расходы организации?

Плата за допуск к движению относится к текущим расходам.

Выдача разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении является объектом обложения государственной пошлиной (подп. 1.64 п. 1 ст. 249 НК).

Согласно подп. 2.3 п. 2 Указа Президента от 28.11.2005 № 551 «О мерах по повышению безопасности дорожного движения» разрешения на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении выдаются РУСП «Белтехосмотр» Минтранса по месту прохождения государственного технического осмотра, если иное не установлено законодательными актами.

Регистрацию транспортных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляют подразделения ГАИ ГУВД Мингорис...

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