Госпошлина как текущие расходы

Торговая организация приобрела автомобиль «Газель». Как следует отразить в бухучете стоимость оплаты за разрешение на допуск к движению: включить в первоначальную стоимость автомобиля как объекта основных средств или отнести на текущие расходы организации?

Плата за допуск к движению относится к текущим расходам.

Выдача разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении является объектом обложения государственной пошлиной (подп. 1.64 п. 1 ст. 249 НК).

Согласно подп. 2.3 п. 2 Указа Президента от 28.11.2005 № 551 «О мерах по повышению безопасности дорожного движения» разрешения на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении выдаются РУСП «Белтехосмотр» Минтранса по месту прохождения государственного технического осмотра, если иное не установлено законодательными актами.

Регистрацию транспортных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляют подразделения ГАИ ГУВД Мингорис...