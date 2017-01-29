ГАЗОВЫЙ МАРАФОН: платить по долгам или дотянуть до общего рынка

Долг Беларуси за поставленный российский газ достиг 550 млн. USD, считают власти РФ. Пока стороны не могут договориться о размере задолженности и порядке ее погашения, Евразийская экономическая комиссия продолжает сроить планы о создании единого рынка газа, а бюджет «Газпрома» становится все более напряженным.

По расчетам российской стороны газовый дол долг Беларуси составил порядка 550 млн. USD, заявил на прошлой неделе журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович. При этом он пожаловался на отсутствие прогресса на переговорах. «Аргументация не меняется, меняются варианты решения, но пока не нашли взаимоприемлемых, – сообщил А. Дворкович. – Но в любом случае мы настаиваем на оплате в полном объеме прошлого года по той формуле, которая была ранее».

Таким образом, россияне не согласны на изменение формулы цены на газ, установленной межправительственным соглашением 2011 г. А Минск требует ее снижения до «равнодоходного» уровня с 132 до 73 USD за 1 тыс. м3 в связи с падением мировых цен на нефть и явочным порядком с начала прошлого года платит именно столько. В знак протеста в декабре 2016 г. Россия вернула Беларуси авансовый платеж, требуя оплаты именно за поставленный газ. Но изменение назначения платежа де-факто означало бы признание цен по соглашению 2011 г., на что белорусские власти идти не хотят. Чтобы «надавить» на Минск, российская сторона снизила поставки нефти в Беларусь в IV квартале 2016 г. и объявила об их снижении в I квартале т.г. на 12%: с предполагавшихся 4,5 млн. т до 4 млн. В ответ Президент Александр Лукашенко поручил найти альтернативные варианты поставок нефти.

Такие неурядицы не мешают строить планы создания общего рынка газа Евразийского экономического союза. Их презентация была представлена на Европейской газовой конференции, состоявшейся 24–25 января в Вене (Австрия). Проект программы уже обсуждается на экспертном уровне и будет предложен для утверждения главам входящих в ЕАЭС государств до конца текущего года. В основе проекта – идея развития организованной биржевой торговли газом и обеспечения равного доступа к торгам всех участников рынка. Это позволит создать конкурентные условия на формируемом рынке и обеспечить прозрачность ценообразования на газ. Планируется, что на союзном рынке транспортировка и поставка газа будет осуществляться как по прямым договорам, так и на биржевых торгах в требуемых объемах и направлениях. Это предполагает введение единых правил доступа к газотранспортным системам, прозрачных механизмов распределения свободных мощностей на них, правил взаимной торговли газом, а также гармонизации законодательства стран-участниц.

Создание общего рынка газа ЕАЭС планируется осуществить в три этапа. На первом (до 31.12.2019 г.) предполагается обеспечить гармонизацию законодательства стран ЕАЭС, унифицировать нормы и стандарты на газ, создать систему информационного обмена, разработать и согласовать единые правила доступа к газотранспортным системам. На 2-м этапе (до 31.12.2020 г.) планируется обеспечить функционирование одной или нескольких товарных бирж, на которых могут осуществляться торги газом, обеспечить недискриминационный доступ участников рынка к биржевым торгам и к газотранспортным системам.

На третьем этапе – не позднее 1 января 2025 г. – должны быть обеспечены свободные поставки газа в требуемых объемах и направлениях на основе договора о формировании общего рынка газа. Запуск общего рынка газа в ЕАЭС будет способствовать росту числа участников рынка и снижению оптовых цен на газ для разных категорий потребителей. Кроме того, ожидается прирост инвестиций за счет развития газохимии и газификации новых регионов в странах ЕАЭС.

Если эти планы удастся воплотить в жизнь, они радикально изменят отношения в энергетической сфере между Беларусью и РФ: нам придется привыкать к рыночным ценам, а «Газпрому» – к утрате своей монополии. Между тем у российского концерна уже сейчас есть финансовые проблемы. Несмотря на физический рост поставок на 12,5%, из-за падения цен на газ в Европе экспортная выручка в 2016 г. оказалась минимальной за 12 лет.

Как сообщает агентство Bloomberg, проект бюджета «Газпрома» на 2017-2019 гг. свидетельствует о пересмотре инвестиционной и финансовой политики компании. На строительство трубопроводов «Сила Сибири», «Турецкий поток» и «Северный поток 2» требуется 21,3 млрд. USD, но собственных средств на это не хватает. Придется привлечь внешние займы на 27 млрд. USD и продать активы еще на 6 млрд. При этом в бюджет 2017–2018 гг. закладывается цена газа 171 USD за 1 тыс. м3 при цене нефти по 50 USD/барр. (в 2016-м – 159 USD при цене на нефть по 41,2 USD/барр.). По мнению экспертов «Сбербанк CIB», «Газпром» будет вынужден предоставлять скидки на европейском рынке, чтобы конкурировать с поставками дешевого СПГ из Катара, Австралии и США. Из-за этого «Газпром» не сможет выплачивать повышенные дивиденды по норме, установленной Минфином РФ (50% чистой прибыли). По сведениям источников Bloomberg, эти выплаты решено заморозить на ближайшие 3 года.

Между тем за 9 месяцев 2016 г. выручка «Газпрома» уменьшилась на 10%, до 2,775 трлн. RUB, прибыль от продаж – в 2,8 раза, до 192,664 млрд., а чистая прибыль – в 2,3 раза, до 75,417 млрд. RUB. Однако это не помешало увеличить выплаты членам правления «Газпрома» на 22% – до 2,129 млрд. RUB, в т.ч. премии – на 72%, до 1,124 млрд.

До сих пор финансовые затруднения не мешали российским властям предоставлять Беларуси скидки при поставках энергоносителей. Но масштаб нынешних проблем и затягивание переговоров о ценах на газ заставляют предположить, что теперь условия договоренностей могут оказаться более жесткими.

Автор публикации: Кирилл ПРУДНИКОВ