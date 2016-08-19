Финальная лунка

Завершать строительство спортивно-туристского гольф-комплекса в Минском районе будет новая компания. Такое решение содержится в Указе Президента от 11.08.2016 № 309, который становится одним из заключительных аккордов в истории сотрудничества украинского бизнесмена Николая Лагуна с белорусскими властями.

Обзавестись местом для аристократической игры в Минске планировали давно. Для этого еще в 2004 г. было зарегистрировано СООО «Гольф клуб». Но активная деятельность началась лишь с принятием Указа от 29.01.2007 № 56 – «в целях создания условий для проведения спортивных соревнований международного уровня, занятий гольфом населения всех возрастных групп». Идея создания гольф-поля чемпионского класса международного стандарта, центра обучения гольфу, гостиничного и спортивного комплекса, жилого поселка с соответствующей инженерной и транспортной инфраструктурой начала воплощаться в жизнь. Инвестором этого проекта стал украинский бизнесмен Николай Лагун – владелец акций «Атом-банка», позднее переименованного в ЗАО «Дельта Банк».

В конце 2012 г. усилиями Мингорисполкома, СООО «Гольф клуб» и группой компаний «Юнивест» были сданы в эксплуатацию 18-луночное гольф-поле и центр обучения гольфу на 11 га. Потом появились центр обучения гольфу, включающий тренировочное поле «драйвинг-рэйндж» и 9-луночное академическое поле. Настала очередь строительства объектов дополнительной инфраструктуры, а также коттеджного поселка «Гринвич». Объем инвестиций, по некоторым данным, оценивался в 40 млн. USD. Проект выглядел едва ли не образцом государственно-частного партнерства.

Но затем начались проблемы – в т.ч. у «Дельта Банка», лишившегося в марте 2015 г. лицензии, розничной сети «Родная Сторона», а также у остальных проектов с участием Лагуна, в которые, по некоторым данным, было вложено около 130 млн. USD. Не помогло ни высокое покровительство, ни активное участие в социальных программах.

В январе 2016 г. экономический суд Минской области взыскал с СООО «Гольф клуб» 1,2 млн. USD и потребовал досрочного погашения облигаций на 7,6 млн. USD. Поскольку средств на это не нашлось, взыскание было обращено на гольф-поля и другие объекты, оцененные в 11 млн. USD. В придачу теперь с «Гольф клуба» будут взысканы потери лесохозяйственного производства в связи с изъятием земель лесного фонда. В утешение в состав внереализационных доходов находящегося в стадии банкротства ЗАО «Дельта Банк» для целей налогообложения не будут включаться доходы, полученные в результате погашения сумм задолженности СООО «Гольф клуб», списанной за счет созданных специальных резервов, отчисления на создание которых ранее были учтены в составе внереализационных расходов банка.

Теперь функции заказчика Указом от 11.08.2016 № 309 передаются ООО «Зеленая гавань». Эта компания должна до 31 декабря 2030 г. обеспечить строительство и ввод в эксплуатацию гольф-академии, клубного дома жилого комплекса, в т.ч. объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, количество и функциональная направленность которых определена утвержденной градостроительной документацией, а также содержание и эксплуатацию гольф-полей на основании договора, заключенного с их собственником, или ином законном основании.

О «Зеленой гавани» известно мало. Компания с таким названием владеет в России сетью мини-маркетов и туристическим бизнесом. По-видимому, белорусские власти устраивают инвестиционные возможности очередного партнера, а того – предложенные условия.

Новый застройщик вправе обратиться за проведением независимой оценки рыночной стоимости передаваемого ему объема не завершенного строительством жилого комплекса. Если окажется, что оценочная стоимость передаваемых ООО объектов будет меньше расчетной, то для передачи выбирается сумма, определенная в заключении об оценке. Именно по этой стоимости ООО «Зеленая гавань» должна будет возвращать деньги дольщикам, заключавшим договоры с «Гольф клубом». При этом на возврат отводится год.

Традиционно инвесторы приоритетных проектов получают налоговые и таможенных пошлины. Так, теперь ООО «Зеленая гавань» по 31 декабря 2030 г. освобождается от земельного налога за земельные участки, предоставленные для строительства и (или) обслуживания объектов, входящих в состав жилого комплекса. Времени на завершение проекта отводится довольно много. За 14 лет можно и поселок достроить, и в гольф выучиться играть. Если, конечно, новый партнер не попадет вдруг в немилость, как предыдущий.

Автор публикации: Кирилл ПРУДНИКОВ