Интеграция
Евразийская экономика: снижение инфляции и ключевых ставок
Страны – участницы Евразийского банка развития (ЕАБР) после относительной стабилизации экономики в 2016 г. вступают в фазу существенного снижения инфляции и последовательного сокращения ключевых ставок, говорится в ежемесячном Макроэкономическом обзоре, подготовленном Группой главного экономиста ЕАБР. Это создает более благоприятные условия для возобновления позитивной экономической динамики в регионе.
Восстановление экономической активности в России начинает генерировать позитивные импульсы для роста экономики в ряде стран ЕАБР за счет восстановления роста денежных переводов и экспорта, полагают авторы доклада. На фоне снижения инфляции и некоторого оживления реального сектора экономики международные рейтинговые агентства улучшают свои прогнозы по суверенным кредитным рейтингам РФ: Moody’s повысило прогноз с «негативного» до «стабильного», S&P – со «стабильного» до «позитивного». Рейтинг РФ остался на уровне «BB+».
Опережающие индикаторы, в т.ч. показатели индекса деловой активности (PMI) и динамики транспортного сектора, свидетельствуют о возможности продолжения в РФ восстановительного роста во II квартале т.г. Однако бюджетные параметры остаются уязвимыми по отношению к внешним рискам, а также к укреплению рубля.
Для Беларуси существенную роль в динамике экономического роста может сыграть достижение соглашения по ценам на газ и поставкам нефти из РФ после встречи президентов двух стран в начале апреля. Восстановлению экономической активности также будет способствовать существенное замедление инфляционных процессов, которое сопровождается активным снижением ключевой ставки: с начала года она снижена на 3 п.п. и принято решение об очередном снижении с 19 апреля т.г. еще на 1 п.п. – до 14%. Это происходит на фоне замедления инфляционных процессов, вызванного слабым потребительским спросом и стабилизацией обменного курса.
Таблица. Прогнозы ЕАБР
|
|
Армения
|
Беларусь
|
Казахстан
|
Кыргызстан
|
Россия
|
Таджикистан
|
2017
|
2018
|
2019
|
2017
|
2018
|
2017
|
2018
|
2019
|
2019
|
2017
|
2018
|
2019
|
2017
|
2018
|
2019
|
2017
|
2018
|
2019
|
ИПЦ (прирост в % на конец года)
|
1,8
|
2,8
|
3,7
|
9,3
|
7,0
|
4,1
|
4,0
|
4,0
|
6,1
|
7,0
|
6,7
|
6,6
|
5,9
|
7,3
|
6,8
|
5,9
|
6,0
|
6,4
|
ВВП в сопоставимых ценах (прирост в % к предыдущему году)
|
2,9
|
3,9
|
4,1
|
-0,5
|
1,0
|
0,8
|
1,4
|
1,4
|
1,0
|
2,3
|
2,1
|
2,2
|
3,6
|
3,5
|
3,4
|
6,7
|
6,5
|
6,2
|
Обменный курс, национальная валюта к USD (средний по году)
|
477
|
476
|
481
|
1,992
|
2,087
|
62,4
|
63,2
|
63,9
|
2,167
|
330
|
336
|
351
|
69,9
|
72,9
|
76,5
|
7,9
|
8,2
|
8,5
В то же время аналитики ЕАБР отмечают замедление экономической активности: годовой прирост объемов промышленного производства по итогам февраля т.г. замедлился до 0,3% после максимального за последние 2 года прироста в январе на 5,9%. Среди основных факторов, сдерживающих восстановление промпроизводства, остается значительное сокращение объемов переработки нефтепродуктов (падение на 33,5% год к году). Отрицательная динамика наблюдается в строительстве, торговле и сельском хозяйстве. Также отмечается незначительная инвестиционная активность, что говорит о сохраняющемся слабом финансовом состоянии предприятий. Под влиянием данных факторов по итогам января-февраля т.г. ускорилось падение ВВП. Также наблюдается ухудшение торгового баланса и рост доли проблемных активов банков.
В Казахстане восстановление экономической активности приобретает более устойчивый характер, при этом инфляция продолжает замедляться и находится вблизи верхнего порога целевого ориентира Центробанка страны. На этом фоне международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Казахстана по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне «BBB-» и «A-3». В то же время агентство S&P отмечает, что прогнозы 12 из 18 банков, имеющих рейтинги S&P Global Ratings, являются «негативными» или помещенными в список CreditWatch.
Как отмечают авторы обзора, в экономике Армении произошел настоящий прорыв в динамике денежных переводов физических лиц, которые в январе 2017 г. выросли почти на 35% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. На этом фоне существенно улучшилась динамика экономической активности – показатель экономической активности в феврале 2017 г. вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. «Таким образом, во многом подтверждается существенная роль денежных переводов мигрантов в динамике экономического роста в Армении», – отмечают аналитики ЕАБР.
Тенденции развития экономики Кыргызстана во многом согласуются с региональными: помимо стабилизации экономической динамики инфляция приближается к нижнему порогу инфляционного ориентира. Несколько особняком в общей картине региона стоит экономика Таджикистана, где на фоне весьма высоких темпов роста наблюдается ускорение инфляции и повышение ключевой ставки норматива обязательных резервов Центробанком Таджикистана. Высокий уровень плохих долгов в условиях повышения ставок потребует от регулятора ужесточения пруденциального регулирования банковского сектора.
«В целом восстановление экономической активности в странах ЕАБР постепенно продвигается вперед, однако оставляет желать большего. Маловероятно, что без дополнительных импульсов снижение инфляции и сокращение ставок радикально изменят картину среднесрочной и долгосрочной экономической динамики, – полагает главный экономист ЕАБР Ярослав Лисоволик. – С этой точки зрения восстановление взаимной торговли между крупнейшими экономиками региона (Россией, Казахстаном и Беларусью), а также активизация интеграционных инвестиционных процессов могут не только способствовать ускорению темпов роста, но и повысить его устойчивость в среднесрочной и долгосрочной перспективе».