Евразийская экономика: снижение инфляции и ключевых ставок

Страны – участницы Евразийского банка развития (ЕАБР) после относительной стабилизации экономики в 2016 г. вступают в фазу существенного снижения инфляции и последовательного сокращения ключевых ставок, говорится в ежемесячном Макроэкономическом обзоре, подготовленном Группой главного экономиста ЕАБР. Это создает более благоприятные условия для возобновления позитивной экономической динамики в регионе.

Восстановление экономической активности в России начинает генерировать позитивные импульсы для роста экономики в ряде стран ЕАБР за счет восстановления роста денежных переводов и экспорта, полагают авторы доклада. На фоне снижения инфляции и некоторого оживления реального сектора экономики международные рейтинговые агентства улуч­шают свои прогнозы по суверенным кредитным рейтингам РФ: Moody’s повысило прогноз с «негативного» до «стабильного», S&P – со «стабильного» до «позитивного». Рейтинг РФ остался на уровне «BB+».

Опережающие индикаторы, в т.ч. показатели индекса деловой активности (PMI) и динамики транспортного сектора, свидетельствуют о возможности продолжения в РФ восстановительного рос­та во II квартале т.г. Однако бюд­жетные параметры остаются уязвимыми по отношению к внешним рискам, а также к укреплению рубля.

Для Беларуси существенную роль в динамике экономического роста может сыграть достижение соглашения по ценам на газ и поставкам нефти из РФ после встречи президентов двух стран в начале апреля. Восстановлению экономической активности так­же будет способствовать существенное замедление инфляционных процессов, которое со­провождается активным снижением ключевой ставки: с начала года она снижена на 3 п.п. и принято решение об очередном снижении с 19 апреля т.г. еще на 1 п.п. – до 14%. Это происходит на фоне замедления инфляционных процессов, вызванного слабым потребительским спросом и стабилизацией обменного курса.

Таблица. Прогнозы ЕАБР

Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия Таджикистан 2017 2018 2019 2017 2018 2017 2018 2019 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 ИПЦ (прирост в % на конец года) 1,8 2,8 3,7 9,3 7,0 4,1 4,0 4,0 6,1 7,0 6,7 6,6 5,9 7,3 6,8 5,9 6,0 6,4 ВВП в сопоставимых ценах (прирост в % к предыдущему году) 2,9 3,9 4,1 -0,5 1,0 0,8 1,4 1,4 1,0 2,3 2,1 2,2 3,6 3,5 3,4 6,7 6,5 6,2 Обменный курс, национальная валюта к USD (средний по году) 477 476 481 1,992 2,087 62,4 63,2 63,9 2,167 330 336 351 69,9 72,9 76,5 7,9 8,2 8,5

В то же время аналитики ЕАБР отмечают замедление экономической активности: годовой прирост объемов промышленного производства по итогам февраля т.г. замедлился до 0,3% после максимального за последние 2 года прироста в январе на 5,9%. Среди основных факторов, сдерживающих вос­становление промпроизводст­ва, остается значительное со­кращение объемов переработки нефтепродуктов (падение на 33,5% год к году). Отрицательная динамика наблюдается в строительстве, торговле и сельском хозяйстве. Также отмечается незначительная инвестиционная активность, что говорит о сохраняющемся слабом финансовом состоянии пред­приятий. Под влиянием данных факторов по итогам января-­февраля т.г. ускорилось падение ВВП. Также наблюдается ухудшение торгового баланса и рост доли проблемных активов банков.

В Казахстане восстановление экономической активности приобретает более устойчивый характер, при этом инфляция продолжает замедляться и находится вблизи верхнего порога целевого ориентира Центробанка страны. На этом фоне международное рейтинговое агент­ство S&P подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Казахстана по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне «BBB-» и «A-3». В то же время агентство S&P отмечает, что прогнозы 12 из 18 банков, имеющих рейтинги S&P Global Ratings, являются «негативными» или помещенными в список CreditWatch.

Как отмечают авторы обзора, в экономике Армении произошел настоящий прорыв в динамике денежных переводов физических лиц, которые в январе 2017 г. выросли почти на 35% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. На этом фоне существенно улучшилась динамика экономической активности – показатель экономической активности в феврале 2017 г. вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. «Таким образом, во многом под­тверждается существенная роль денежных переводов ми­грантов в динамике экономического роста в Армении», – отмечают аналитики ЕАБР.

Тенденции развития экономики Кыргызстана во многом согласуются с региональными: помимо стабилизации экономической динамики инфляция при­ближается к нижнему порогу инфляционного ориентира. Не­сколько особняком в общей картине региона стоит экономика Таджикистана, где на фоне весьма высоких темпов роста наблюдается ускорение инфляции и повышение ключевой ставки норматива обязательных резервов Центробанком Таджикистана. Высокий уровень плохих долгов в условиях повышения ставок потребует от регулятора ужесточения пруденциального регулирования бан­ковского сектора.

«В целом восстановление экономической активности в странах ЕАБР постепенно продвигается вперед, однако оставляет желать большего. Маловероятно, что без дополнительных им­пульсов снижение инфляции и сокращение ставок радикально изменят картину среднесрочной и долгосрочной экономической динамики, – полагает главный экономист ЕАБР Ярослав Лисоволик. – С этой точки зрения восстановление взаимной тор­говли между крупнейшими экономиками региона (Россией, Казахстаном и Беларусью), а также активизация интеграционных инвестиционных процессов могут не только способствовать ускорению темпов роста, но и повысить его устойчивость в среднесрочной и долгосрочной перспективе».