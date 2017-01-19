Консультации
Если срок свидетельства прошел:
понадобится ли таможенное сопровождение транзита в место назначения
Может ли перевозчик перевозить груз из Германии в Беларусь, если на момент пересечения белорусского участка границы срок действия свидетельства о допущении транспортного средства международной перевозки к перевозке товаров под таможенными пломбами и печатями истек? При этом на момент загрузки груза на территории Германии и наложения на грузовой отсек таможенной пломбы данное свидетельство еще действовало.
Не окажется ли просроченное свидетельство основанием для применения белорусским таможенным органом таможенного сопровождения для целей доставки груза по процедуре таможенного транзита в место назначения?
Международные нормы права, в т.ч. законодательство ЕАЭС, не запрещает выполнение международной автомобильной перевозки груза с просроченным свидетельством о допущении транспортного средства к перевозке товаров под таможенными пломбами и без него.
В рассматриваемом случае срок действия свидетельства истекает на момент пересечения транспортного средства с грузом таможенной границы РБ. Следовательно, и на момент помещения транспортного средства с грузом под таможенную процедуру таможенного транзита данное свидетельство действовать не будет.
Исходя из п. 6 ст. 216 ТК ТС одним из условий помещения товаров под таможенную процедуру таможенного транзита является возможность обеспечения иде...
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