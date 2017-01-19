Может ли перевозчик перевозить груз из Германии в Беларусь, если на момент пересечения белорусского участка границы срок действия свидетельства о допущении транспортного средства международной перевозки к перевозке товаров под таможенными пломбами и печатями истек? При этом на момент загрузки груза на территории Германии и наложения на грузовой отсек таможенной пломбы данное свидетельство еще действовало.

Не окажется ли просроченное свидетельство основанием для применения белорусским таможенным органом таможенного сопровождения для целей доставки груза по процедуре таможенного транзита в место назначения?