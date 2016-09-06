ЭСЧФ и «ввозной» НДС из-за пределов ЕАЭС

Пунктом 6 ст. 1061 НК установлена обязанность плательщика по созданию ЭСЧФ при ввозе товаров на территорию РБ и направлению его плательщиком на Портал. Подпунктом 3.1 п. 3 постановления МНС от 25.04.2016 № 15 «Об установлении формы элект­ронного счета-фактуры и утверждении Инструкции о порядке создания (в том числе заполнения), выставления (направления), получения, подписания и хранения электронного счета-фактуры» предусмотрено, что создание ЭСЧФ осуществляется по ввезенным с 1.07.2016 г. товарам независимо от даты проведения расчетов по ним. Для целей заполнения ЭСЧФ дата ввоза товаров определяется по реквизитам, заполненным в графе «С» основного листа декларации на товары.

При ввозе...