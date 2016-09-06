Электронный счет-фактура и возврат товара

На основании заключенного договора купли-продажи покупатель в августе 2016 г. возвратил продавцу часть поставленного товара в связи с приближением истечения срока годности. Как данная операция должна быть учтена при исчислении НДС и в электронном счете-фактуре (далее – ЭСЧФ)?

На основании п. 11 ст. 103 НК в случае возврата покупателем продавцу товаров (отказа от выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав или уменьшения (увеличения) их стоимости у продавцов на сумму оборота по реализации этих товаров (работ, услуг), имущественных прав уменьшаются (увеличиваются) обороты по реализации того отчетного периода, в котором произведен возврат товаров (отказ от выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав (уменьшение или увеличение их стоимости), а у покупателей в этом отчетном периоде производится соответствующая корректировка налоговых вычетов.

Согласно п. 11 ст. 1061 НК в случае необходимости корректировки показателей ранее выставленного...