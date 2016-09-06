Скачать свежий номер газеты

№68 (1975) от 06.09.2016

Войти | Зарегистрироваться

Ставка рефинансирования

18.00%

Скачать свежий номер газеты

№68 (1975) от 06.09.2016

05 сентября 2016 года

Войти | Зарегистрироваться

Вопрос-ответ

Электронный счет-фактура и возврат товара

06.09.2016

На основании заключенного договора купли-продажи покупатель в августе 2016 г. возвратил продавцу часть поставленного товара в связи с приближением истечения срока годности. Как данная операция должна быть учтена при исчислении НДС и в электронном счете-фактуре (далее – ЭСЧФ)?

На основании п. 11 ст. 103 НК в случае возврата покупателем продавцу товаров (отказа от выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав или уменьшения (увеличения) их стоимости у продавцов на сумму оборота по реализации этих товаров (работ, услуг), имущественных прав уменьшаются (увеличиваются) обороты по реализации того отчетного периода, в котором произведен возврат товаров (отказ от выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав (уменьшение или увеличение их стоимости), а у покупателей в этом отчетном периоде производится соответствующая корректировка налоговых вычетов.

Согласно п. 11 ст. 1061 НК в случае необходимости корректировки показателей ранее выставленного...

Чтобы прочитать статью полностью, Вам необходимо приобрести подписку
Назад

Также читайте:

Налоги: список рубрик

Поддержка

Подписка

Архивы

Опросы

Адрес редакции:

220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15.

Тел./факс: (017) 217-45-15, 217-45-25

Время работы: 9.00-17.00.
Суббота, воскресенье - выходной.
ЗАО "Белбизнеспресс". Свидетельство
о государственной регистрации выдано
Минским городским исполнительным комитетом
3 марта 2000 года.
УНП 100648008

Рекламодателям
Webpay

© 2016. «Экономическая Газета». Все права защищены.

При полном или частичном использовании материалов ссылка на «ЭГ» обязательна.

Пишите нам: info@neg.by

Пользовательское соглашение

Создание сайта: Белый кофе | Unibit