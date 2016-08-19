Экспертизы не избежать

Организация ввезла товар из Евросоюза в Беларусь для последующей продажи. Поместив его под таможенную процедуру временного хранения, она обратилась в таможенный орган и подала декларацию на товары для их помещения под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления. Однако таможенный орган принял решение провести таможенную экспертизу товаров для проверки правильности их классификации в соответствии с Единой товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности ЕАЭС. Насколько это правомерно и какова процедура проведения таможенной экспертизы?

Таможенный орган вправе назначить таможенную экспертизу в соответствии с п. 1 ст. 138 ТК ТС в случаях, если для разъяснения возникающих вопросов при совершении таможенных операций требуются специальные познания. Процедура проведения таможенной экспертизы достаточно прозрачна и позволяет декларанту отстаивать свои права при ее проведении.

Срок проведения таможенной экспертизы не может превышать 20 рабочих дней со дня принятия таможенным экспертом или экспертом материалов к производству (ст. 139 ТК ТС). Зачастую в решении о проведении экспертизы устанавливается и более короткий срок.

Удлинение сроков экспертизы возможно в связи с ее приостановлением. Это происходит в следующих случаях:

1) при наличии ходатайства таможенного эксперта (эксперта) перед таможенным органом, назначившим таможенную экспертизу, о предоставлении ему дополнительных материалов, а также проб и образцов (п. 3 ст. 139 ТК ТС);

2) в случае уведомления таможенного органа, назначившего таможенную экспертизу, о невозможности завершения таможенной экспертизы в установленный срок по причине болезни, отпуска, командировки таможенного эксперта (эксперта), проводящего таможенную экспертизу, и невозможности ее завершения иным таможенным экспертом (экспертом) (ст. 128 Закона № 129-З).

Порядок проведения таможенной экспертизы при проведении таможенного контроля утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 258 (далее – Порядок). Форма решения о проведении таможенной экспертизы утверждена постановлением ГТК от 24.07.2014 № 42.

Вместе с указанным решением на экспертизу направляются материалы, документы, пробы и образцы. Положение о порядке отбора проб и образцов товаров для таможенной экспертизы утверждено постановлением Совмина от 27.05.2014 № 509 (далее – Положение № 509).

Отметим, что отбор проб и образцов товаров для проведения таможенной экспертизы производится по месту нахождения товаров, в отношении которых проводится таможенный контроль. Согласно ст. 141 ТК ТС заинтересованные лица, обладающие полномочиями в отношении товаров, вправе присутствовать при отборе проб и образцов.

Акт отбора проб и образцов составляется в двух экземплярах. Второй из них подлежит вручению (направлению) декларанту, иному лицу, обладающему полномочиями в отношении товаров, или их представителям, если они установлены, с проставлением на копии первого экземпляра акта отбора проб и образцов даты вручения (направления), фамилии и инициалов, подписи (при вручении) лица, обладающего полномочиями в отношении товаров (п. 3 Положения № 509).

Таким образом, у заинтересованного лица будет в наличии документ, позволяющий видеть, какие пробы и образцы и в каком количестве у него отобраны. Приложением 1 к Положению № 509 установлены нормы отбора проб и образцов, а потому таможенный орган не может отобрать их больше, чем требуется.

По окончании таможенной экспертизы составляется заключение таможенного эксперта (эксперта) при проведении таможенной экспертизы согласно приложению 2 к постановлению ГТК от 24.07.2014 № 42. Заинтересованные лица, обладающие полномочиями в отношении товаров, в соответствии со ст. 141 ТК ТС вправе ознакомиться с этим заключением и получить его копию в таможенном органе, назначившем экспертизу. Кроме того, данные лица вправе ходатайствовать о проведении дополнительной или повторной таможенной экспертизы, если они не согласны с результатами первоначальной либо если хотят их уточнить.

Автор публикации: Марина РОМАНОВА, магистр юридических наук, старший преподаватель МГТУ им. Н.Э. Баумана