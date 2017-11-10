Экологический налог за сброс сточных вод: особенности уплаты

Экологический налог из-за нескольких включенных в него объектов налогообложения, способов определения налоговой базы, различных ставок и возможности применения уменьшающих коэффициентов является достаточно специфическим налогом, вызывающим на практике сложности не только в порядке его исчисления, но и в определении плательщика. Рассмотрим специфику исчисления экологического налога за сброс сточных вод на примере из судебной практики.

Сбросили не туда…

Контролирующим органом была проведена внеплановая проверка предприятия по вопросу правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты в бюджет экологического налога. По результатам проверки с учетом выявленных нарушений был составлен акт, вынесено решение о доначислении (взыскании) с проверяемого субъекта экологического налога за сброс сточных вод и пени. Кроме того, проверяемый субъект был привлечен к административной ответственности за совершение правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 13.6 КоАП, и подвергнут штрафу в размере 20% от неуплаченной суммы налога.

Основанием для доначисления стали выводы проверяющих, согласно которым п...

Автор публикации: Максим ПРОКОФЬЕВ, юрист