Скачать свежий номер газеты

№84 (2091) от 10.11.2017

Войти | Зарегистрироваться

$

1.9915 руб.

2.3100 руб.

Р (100)

3.3619 руб.

Ставка рефинансирования

11.00%

Инфляция

0.30%

Базовая величина

23.00 руб.

Бюджет прожиточного минимума

197.81 руб.

Тарифная ставка первого разряда

33.00 руб.

Скачать свежий номер газеты

№84 (2091) от 10.11.2017

10 ноября 2017 года

Войти | Зарегистрироваться

Судебная практика

Экологический налог за сброс сточных вод: особенности уплаты

10.11.2017
Экологический налог за сброс сточных вод: особенности уплаты

Экологический налог из-за нескольких включенных в него объектов налогообложения, способов определения налоговой базы, различных ставок и возможности применения уменьшающих коэффициентов является достаточно специфическим налогом, вызывающим на практике сложности не только в порядке его исчисления, но и в определении плательщика. Рассмотрим специфику исчисления экологического налога за сброс сточных вод на примере из судебной практики.

Сбросили не туда…

Контролирующим органом была проведена внеплановая проверка предприятия по вопросу правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты в бюджет экологического налога. По результатам проверки с учетом выявленных нарушений был составлен акт, вынесено решение о доначислении (взыскании) с проверяемого субъекта экологического налога за сброс сточных вод и пени. Кроме того, проверяемый субъект был привлечен к административной ответственности за совершение правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 13.6 КоАП, и подвергнут штрафу в размере 20% от неуплаченной суммы налога.

Основанием для доначисления стали выводы проверяющих, согласно которым п...

Автор публикации: Максим ПРОКОФЬЕВ, юрист

Чтобы прочитать статью полностью, Вам необходимо приобрести подписку
Назад
Право: список рубрик
Читать «ЭГ»
Содержание «Экономической газеты» N 83 за 3 ноября 2017 года
Важно
Подписка
Архивы «ЭГ»
Мы в соцсетях

Адрес редакции:

220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15.

Тел./факс: (017) 319-45-15, 320-45-25

Время работы: 9.00-17.00.
Суббота, воскресенье - выходной.
ЗАО "Белбизнеспресс". Свидетельство
о государственной регистрации выдано
Минским городским исполнительным комитетом
3 марта 2000 года.
УНП 100648008

Рекламодателям
Webpay

© 2017. «Экономическая Газета». Все права защищены.

При полном или частичном использовании материалов ссылка на «ЭГ» обязательна.

Пишите нам: info@neg.by

Пользовательское соглашение

Создание сайта: Белый кофе | Unibit