Единый порядок расчета золотовалютных резервов

Состояние золотовалютных резервов страны с 1 июля т.г. будет характеризоваться единым показателем – величиной международных резервных активов (МРА), рассчитанной в соответствии со Специальным стандартом распространения данных (ССРД) МВФ. С 1 июля отменяется постановления Правления Нацбанка от 29.07.2004 № 122 «Об утверждении Правил расчета международных резервных активов Рес­публики Беларусь в национальном определении (золотовалютные резервы)».

Решение об использовании единого расчетного показателя МРА принято регулятором в рамках комплексной работы по совершенствованию подходов к управлению золотовалютными резервами, проводимой с применением опыта, полученного в ходе участия в Программе по консультированию и управлению резервами Всемирного банка, рекомендаций МВФ, и практики управления официальными резервными активами центральными банками других государств. Также учитывался опыт сотрудничества Нацбанка с меж­дународными финансовыми организациями, рейтинговыми агентствами и банками-контрагентами, которые при определении объема золотовалютных резервов Республики Беларусь, как правило, ориентируются на информацию о показателе резервов в определении ССРД МВФ.

В Беларуси с 2004 г. величина МРА рассчитывалась с использованием двух методологий: ССРД МВФ и национальной. Основное различие между ними – включение в состав МРА в национальном определении ряда активов, не предусмотренных ССРД МВФ, в т.ч. активов в драгоценных металлах, отличных от монетарного золота, драгоценных кам­ней, а также активов в валютах, которые не признаются в МВФ в качестве резервных.

Вместе с тем принятое Исполнительным советом МВФ решение о включении с 1 октября 2016 г. китайского юаня в корзину валют, используемую для расчета стоимости специальных прав заимствования (СДР), позволило учитывать юань и при расчете золотовалютных резервов Беларуси в определении ССРД МВФ. Это привело к количественному сближению данных, рассчитанных по национальной и международной методике.

Кроме того, показатели сближались за счет последовательного сокращения в составе резервов в национальном определении доли драгоценных металлов, отличных от монетарного золота.

На балансе Национального банка остаются активы, не учитываемые при расчете МРА в определении ССРД МВФ (средства в иных валютах, в т.ч. активы, номинированные в российских рублях, драгоценные камни и драгоценные металлы, отличные от монетарного золота). Данные активы продолжают использоваться для исполнения соответствующих обязательств Нацбанка и правительства и могут выступать в качестве дополнительного источника пополнения золотовалютных резервов.

Как сообщалось ранее, золотовалютные резервы Беларуси в определении ССРД МВФ на 1 июня т.г. составили 5238,9 млн. USD (в эквиваленте), увеличившись с начала текущего года на 311,7 млн. USD, или на 6,3%. Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2017 год предусмотрен рост золотовалютных резервов в определении ССРД МВФ не менее чем на 500 млн. USD.