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№46 (2053) от 23.06.2017

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№46 (2053) от 23.06.2017

23 июня 2017 года

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Вопрос-ответ

Две части здания как один объект основных средств

23.06.2017

Организацией вводится в эксплуатацию здание, со­стоящее из производственной и административно-бытовой частей. Технический паспорт составлен на здание в целом.

Как правильно классифицировать указанный объект основных средств и сформировать инвентарный объект учета?

К основным средствам, включенным в группу «Здания нежилые», относятся архитектурно-строительные объекты, назначением которых является создание условий (защита от атмосферных воздействий и др.) для труда, социально-культурного обслуживания населения и хранения материальных ценностей разделом 3 «Общие положения» Общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 020-2002 «Основные средства и нематериальные активы», утв. постановлением Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при Совмине от 27.09.2002 № 48, далее – ОКРБ 020-2002).

Если здания примыкают друг...

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