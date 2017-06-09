Доверенность и CMR-накладная

Белорусский автомобильный перевозчик выполнил грузоперевозку из Беларуси в Россию. В Москве представитель грузополучателя получил товар по доверенности, вписав в графу 24 CMR-накладной свои фамилию и инициалы, дату выгрузки, номер и дату составления доверенности, но не поставил печать получателя, т.к. ее не было с собой.

У какой стороны должен остаться оригинал доверенности, по которой был отгружен товар при предъявлении документов перевозчиком на оплату грузополучателю?

Перевозки грузов автомобильным транспортом в международном сообщении регулируются Конвенцией о договоре международной перевозки грузов, принятой в г. Женеве 19 мая 1956 года (далее – Конвенция КДПГ). Согласно ст. 4 Конвенции КДПГ заключение договора перевозки груза подтверждается составлением транспортной накладной, роль которой исполняет СМR-накладная.

При этом исходя из содержания ст. 11 Конвенции КДПГ отправитель обязан до передачи груза присоединить к накладной или предоставить в распоряжение перевозчика (транспортера) необходи...