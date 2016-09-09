Депозитарные расписки: старт режима ожидания

11 сентября вступает в силу Указ Президента от 3.03.2016 № 84 «О вопросах эмиссии и обращения акций с использованием иностранных депозитарных расписок». Предполагается, что он откроет белорусским предприятиям дорогу на мировые фондовые рынки благодаря появлению правовых рамок для применения нового финансового инструмента.

Первые депозитарные расписки появились в США в 1927 г. Они стали выпускаться в связи с запретом в Великобритании вывозить из страны национальные ценные бумаги и регистрировать свои акции за рубежом. В ответ была придумана депозитарная расписка – производная ценная бумага на акции иностранной компании, депонированные в крупном банке-депозитарии. Такой инструмент позволил обходить ог­раничения на обращение национальных акций за рубежом и на приобретение ценных бумаг иностранных компаний и расширить возможности для привлечения инвестиций на глобальных финансовых рынках, избегая юридических затруднений и снижая валютные и инфраструктурные риски. Большую часть таких рисков берет на себя депозитарий. Обычно это глобальный инвестиционный банк, который аккумулирует значительную долю прав акционера предприятия – эмитента, включая участие в управлении, анализ его финансового состояния, получение и конвертацию дивидендов.

Рынок депозитарных расписок начал активно раз­виваться в 70–80-е гг. XX века, а еще более бурно – в 90-е годы, когда у американских, а затем и европейских инвесторов появилась возможность вкладывать капитал в активы развивающихся стран, в т.ч. постсоциалистических. При этом сложились 3 основных вида депозитарных расписок:

американские – ADR (American Depository Receipts), которые допущены к обращению на фондовом рынке США;

европейские – EDR (European Depository Receipts), допущенные к обращению на фондовом рынке стран Евросоюза;

глобальные – GDR (Global Depository Receipts), операции с которыми могут осуществляться и в других странах.

В настоящее время на мировых фондовых рынках обращаются свыше 1000 выпусков депозитарных рас­писок на акции различных эмитентов более чем из 60 стран, в т.ч. России и Казахстана. Теперь, возможно, этот список пополнится белорусскими эмитентами.

По американскому законодательству ADR — сертификат, который не является ценной бумагой, но удостоверяет право на ценную бумагу. Сертификат ADR должен содержать информацию о депозитарии и краткое описание депонированных ценных бумаг, полномочий по голосованию (в т.ч. по доверенности), распределению дивидендов.

Сертификат должен также отражать размеры оплаты услуг депозитария. В сертификате должно быть указано, что эмитент подпадает под требования Закона 1934 г., что означает возможность для любого инвестора получить информацию об эмитенте в SEC.

Факторы, определяющие привлекательность депозитарных расписок, представлены в таблице:

Цели эмитента Цели инвестора привлечение дополнительного капитала для реализации инвестиционных проектов диверсификация портфеля ценных бумаг создание и укрепление имиджа в глазах иностранных и отечественных инвесторов доступ к акциям зарубежных компаний сотрудничество с известными мировыми банками получение высокого дохода на росте курсовой стоимости акций компаний из развивающихся стран рост на внутреннем рынке курса акций в результате увеличения спроса на них снижение рисков инвестирования на неразвитые фондовые рынки расширение круга инвесторов, в т.ч. зарубежных портфельных инвесторов

Базовый элемент

Иностранная депозитарная расписка (ИДР) определяется в Указе № 84 как ценная бумага, удостоверяющая право собственности или иное вещное право на определенное количество акций открытого акционерного общества – резидента РБ, эмитированная эмитентом иностранных депозитарных расписок в соответствии с законодательством иностранного государства, погашение которой осуществляется путем обмена на определенное количество акций эмитента акций, право соб­ственности или иное вещное право на которые удостоверяется ИДР, и (или) выплаты денежных средств, полученных от продажи таких акций, и (или) иными способами, предусмотренными условиями эмиссии ИДР.

Таким образом, выпуск депозитарных расписок на свои ценные бумаги открывает отечественным предприятиям доступ к зарубежным рынкам капитала. При этом не происходит фактического размещения их ценных бумаг в других странах: депозитарный учет акций или облигаций будет осуществляться в Беларуси.

Со вступлением в силу Указа № 84 белорусские от­крытые акционерные общества получают право:

– осуществлять эмиссию акций дополнительного выпуска, размещаемых с использованием ИДР;

– принимать общим собранием акционеров решение о приобретении АО акций собственной эмиссии в целях, определенных законодательными актами РБ, а также для последующей передачи иностранному или международному юридическому лицу (организации, не являющейся юридическим лицом), эмитирующему ИДР, для продажи с использованием ИДР;

– приобретать акции у акционеров при принятии общим собранием акционеров решения о приобретении АО акций собственной эмиссии и передавать их эмитенту ИДР для продажи с использованием ИДР.

Таким образом, чтобы обзавестись акциями для выпуска на них депозитарных расписок, ОАО могут сделать дополнительную эмиссию или выкупить ранее выпущенные акции. Напомним, вопрос изменения раз­мера уставного фонда ст. 34 Закона от № 2020-XII «О хозяйственных обществах» (далее – Закон № 2020-XII) относится к исключительной компетенции общего собрания участников АО. В то же время принятие и утверждение решения о выпуске обществом эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, относится к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) (ст. 50 Закона № 2020-XII).

Выпуск дополнительных акций АО может осуществляться за счет собственного капитала этого общества и (или) средств его акционеров либо за счет иных инвестиций (ст. 74 Закона № 2020-XII). В первом случае дополнительно выпущенные акции размещаются, если иное не предусмотрено законодательными актами, среди всех акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций той же категории и того же типа. Надо полагать, «иным» здесь может стать Указ № 84, если допэмиссия осуществляется с целью выпуска ИДР.

Позиция представителя государства в органах управления ОАО, акции которых принадлежат Рес­публике Беларусь, по вопросам эмиссии акций доп­выпуска и увеличения уставного фонда за счет инвестиций, поступающих от размещения акций допвыпуска с использованием ИДР, либо приобретения акций у акционеров в целях последующей их передачи эмитенту ИДР для продажи с использованием ИДР определяется Президентом РБ.

Эмиссия акций дополнительного выпуска, размещаемых с использованием ИДР, осуществляется с учетом требований Указа № 84 и законодательства РБ о ценных бумагах на основании решения общего со­брания акционеров о дополнительном выпуске акций и увеличении уставного фонда эмитента акций за счет инвестиций, поступающих от размещения акций с использованием ИДР.

Таким образом, здесь нужно руководствоваться нормами ст.ст. 12–21 Закона от 5.01.2015 № 231-З «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон № 231-З) и Инструкцией о некоторых вопросах выпуска и государственной регистрации ценных бумаг, утв. постановлением Минфина от 11.12.2009 № 146.

Решение о дополнительном выпуске акций должно содержать сведения, установленные государственным органом, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг (в настоящее время – Минфином), а также основания для признания эмиссии акций, размещаемых с использованием ИДР, несостоявшейся.

Содержание решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг определено в ч. 2 ст. 13 Закона № 231-З.

Минфин без взимания платы в определенном им порядке присваивает дополнительному выпуску акций, размещаемых с использованием ИДР, временный государственный регистрационный номер и передает их на централизованное хранение в депозитарную систему РБ в течение 5 рабочих дней с даты представления эмитентом акций заявления о присвоении дополнительному выпуску акций временного государственного регистрационного номера и решения о дополнительном выпуске акций.

Эмитент акций не позднее 10 рабочих дней с даты начала размещения акций с использованием ИДР, установленной решением о дополнительном выпуске ак­ций, представляет в Минфин копию проспекта эмис­сии ИДР либо документов, заменяющих его в соответствии с законодательством иностранного государства, которая должна быть легализована, переведена на белорусский или русский язык (верность перевода или подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы нотариально).

Заметим, что при этом не требуется регистрация проспекта эмиссии самих акций дополнительного выпуска.

В случае непредставления эмитентом акций названных документов Минфин выносит решение о приостановлении эмиссии акций, размещаемых с использованием ИДР, до представления указанных документов в срок, установленный этим решением, не превышающий 3 месяцев со дня его вынесения.

В случае непредставления эмитентом акций названных документов в срок, установленный решением о приостановлении эмиссии акций, Минфин выносит решение о признании дополнительного выпуска ак­ций, размещаемых с использованием ИДР, недействительным.

Не позднее 10 рабочих дней с даты поступления на счет эмитента акций денежных средств в размере не менее суммы номинальных стоимостей размещенных акций, но не ранее даты окончания размещения акций с использованием ИДР общим собранием акционеров эмитента акций утверждаются результаты этого размещения. В случае признания эмиссии акций со­стоявшейся принимается решение о внесении изменений в решение о дополнительном выпуске акций (в части количества акций и суммы их номинальных стоимостей в соответствии с результатами размещения акций с использованием ИДР). В устав эмитента акций вносятся изменения, связанные с соответствующим увеличением его уставного фонда.

Денежные средства в размере, превышающем сумму номинальных стоимостей размещенных акций, перечисляются на счет их эмитента в случаях и порядке, предусмотренных соглашением между эмитентом акций и эмитентом ИДР.

Госрегистрация дополнительного выпуска акций, размещенных с использованием ИДР, с одновременным аннулированием его временного государственного регистрационного номера осуществляется на основании заявления о госрегистрации дополнительного выпуска акций, копии протокола (выписки из протокола) общего собрания акционеров эмитента, принявшего решение по указанным выше вопросам, и документа, подтверждающего уплату госпошлины за госрегистрацию дополнительного выпуска акций, за исключением случая уплаты госпошлины посредством использования автоматизированной информационной системы ЕРИП и наличия об этом сведений в данном заявлении с указанием номера платежа, в течение 5 рабочих дней с даты представления эмитентом акций указанных документов.

Для осуществления госрегистрации дополнительного выпуска акций, размещаемых с использованием ИДР, государственный орган, осуществляющий государственное регулирование рынка ценных бумаг, запрашивает копию устава эмитента акций в государственном органе, осуществившем государственную регистрацию эмитента акций.

До госрегистрации дополнительного выпуска ак­ций, размещаемых с использованием ИДР:

эмитент акций не вправе распоряжаться денежными средствами, полученными в качестве оплаты таких ак­ций;

эмитент ИДР не вправе осуществлять (реализовывать) в интересах владельцев ИДР права, удостоверенные акциями, размещенными с использованием эмитированных им ИДР. Указанные акции не могут быть списаны со счета «депо» эмитента ИДР.

Если эмиссия не состоялась

В случае принятия решения о признании эмиссии акций, размещаемых с использованием ИДР, несостоявшейся по основаниям, установленным в решении о дополнительном выпуске акций, эмитент акций с даты принятия такого решения обязан:

в 2-недельный срок представить в Минфин заявление об аннулировании временного государственного регистрационного номера дополнительного выпуска акций и решение о признании эмиссии акций несостоявшейся;

в месячный срок возвратить средства, полученные в оплату акций, размещаемых с использованием ИДР.

До поступления эмитенту акций денежных средств от продажи акций с использованием ИДР в размере и срок, определенные соглашением между эмитентами акций и ИДР, эмитент ИДР не вправе осуществлять (реализовывать) в интересах владельцев ИДР права, удостоверенные акциями, проданными с использованием эмитированных им ИДР. Кроме того, акции, переданные эмитенту ИДР для продажи с использованием ИДР, не могут быть списаны с его счета «депо», не предоставляют права голоса и не учитываются при подсчете голосов на общем собрании акционеров эмитента акций. Дивиденды по ним начисляются, но не выплачиваются.

Если денежные средства от продажи акций с использованием ИДР не поступили эмитенту акций в размере и срок, определенные соглашением между эмитентами акций и ИДР, акции подлежат возврату эмитенту акций в срок, определенный указанным соглашением.

Доля акций, размещенных (проданных) с использованием ИДР, не должна превышать 25% в общем объеме уставного фонда эмитента акций (подп. 1.5 Указа № 84). Кроме того, запрещаются эмиссия акций дополнительного выпуска, размещаемых с использованием ИДР, продажа с использованием ИДР акций банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, зарегистрированных в Беларуси, а также юридических лиц, входящих в состав банковского холдинга, и юридических лиц, владеющих 5% акций банка и более (подп. 1.6 Указа № 84).

Таким образом, исключается возможность получения контроля над белорусскими ОАО, участвующими в проектах выпуска ИДР.

Учет в депозитарии акций, размещаемых (продаваемых) с использованием ИДР, прав на них и обременений (ограничений) этих прав осуществляется на счете «депо» эмитента ИДР, открытом в депозитарии-­кастодиане, на основании заключенного между ними договора (подп. 1.7 Указа № 84).

Под депозитарием-кастодианом понимается цент­ральный депозитарий ценных бумаг в Республике Беларусь либо депозитарий – резидент РБ, установивший корреспондентские отношения с центральным депозитарием ценных бумаг в РБ.

В случае если акции размещаются (продаются) с использованием ИДР, эмитируемых в соответствии с законодательством иностранного государства в виде именных ценных бумаг, договор с депозитарием-кастодианом должен содержать условие об обязательном представлении эмитентом ИДР сведений, которые идентифицируют владельцев ИДР, удостоверяющих права на акции эмитента, в объеме, установленном Минфином.

Акции, размещаемые (продаваемые) с использованием ИДР, права на них и обременения (ограничения) этих прав учитываются в депозитарии в порядке, установленном Минфином.

Акции, переданные эмитенту ИДР для размещения (продажи) с использованием ИДР и находящиеся на счете «депо» эмитента ИДР, не учитываются при расчете совокупной доли, принадлежащей эмитенту ИДР и его аффилированным лицам в уставном фонде эмитента акций (подп. 1.8 Указа № 84). Но эта норма не распространяется на эмитента акций, акции которого размещены (проданы) с использованием ИДР, владеющего акциями банков и юридических лиц, которым принадлежит 5 и более процентов акций банка.

Нерезидентам для получения акций в целях размещения (продажи) с использованием ИДР и (или) в обмен на ИДР при их погашении, а также для их приобретения не требуется согласие антимонопольного органа (подп. 1.9 Указа № 84).

По обязательствам эмитента ИДР не допускается на территории Республики Беларусь обращение взыскания на акции, размещенные (проданные) с использованием ИДР.

Обмен акций на ИДР при их погашении осуществляется на неорганизованном рынке в соответствии с договором с депозитарием-кастодианом без регистрации сделки профессиональным участником рынка ценных бумаг. Продажа акций при погашении ИДР осуществляется в соответствии с законодательством РБ (подп. 1.11 Указа № 84).

Деятельность эмитента ИДР в Беларуси, связанная с обменом акций на ИДР при их погашении, а также с реализацией в интересах владельцев обмена акций на ИДР при их погашении прав, удостоверенных акциями, не является профессиональной деятельностью по ценным бумагам (подп. 1.12 Указа № 84).

Права, определенные законодательством о хозяйственных обществах и удостоверенные акциями, раз­мещенными (проданными) с использованием ИДР, осуществляются (реализуются) в интересах владельцев ИДР эмитентом ИДР, если иное не установлено условиями эмиссии данных расписок и подп. 1.13 Указа № 84.

В целях осуществления (реализации) в интересах владельцев ИДР права на участие в управлении открытым акционерным обществом, удостоверенного акциями, эмитент ИДР вправе без получения доверенностей от этих владельцев участвовать в общем собрании акционеров эмитента акций.

При голосовании эмитент ИДР распределяет количество голосов, предоставленных акциями, размещенными (проданными) с использованием ИДР, между различными вариантами голосования в соответствии с поручениями владельцев иностранных депозитарных расписок, а при отсутствии таковых – по своему усмотрению, действуя в интересах владельцев ИДР.

Если акции размещены (проданы) с использованием ИДР, эмитированных в соответствии с законодательством иностранного государства в виде именных ценных бумаг, при формировании реестра владельцев акций депозитарий-кастодиан обязан представить депозитарию эмитента акций сведения, которые идентифицируют владельцев ИДР, удостоверяющих права на акции эмитента.

Объем данных сведений и порядок их представления устанавливаются Минфином. Акции, размещенные (проданные) с использованием ИДР, до поступления указанной информации не предоставляют права голоса и не учитываются при подсчете голосов на общем собрании акционеров эмитента акций. Дивиденды по ним начисляются, но не выплачиваются (подп. 1.14 Указа № 84).

Не допускается приобретение или получение в доверительное управление акций банков эмитентом акций, размещенных (проданных) с использованием ИДР, до погашения этих расписок (подп. 1.15 Указа № 84).

Совмину совместно с Минфином предстоит в 6-месячный срок обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Указом № 84 и принять иные меры по его реализации. В тот же срок Минфин должен определить порядок и сроки размещения в едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг информации о составе банковских холдингов с указанием их головных организаций, а также перечня ОАО, акции которых размещены (проданы) с использованием ИДР.

Ограничения для банков

Акции банков, приобретенные эмитентом акций до их размещения (продажи) с использованием ИДР, до погашения данных расписок не предоставляют права голоса и не учитываются при подсчете голосов на общем собрании акционеров банка. Дивиденды по ним начисляются, но не выплачиваются (подп. 1.16 Указа № 84).

Представители эмитента акций, акции которого размещены (проданы) с использованием ИДР, не могут входить в состав органов управления банка. Если такие представители имеются в указанных органах управления, они должны быть исключены из них не позднее 3 месяцев с даты начала размещения (продажи) акций, а до исключения не имеют права принимать участие в работе органов управления банка (подп. 1.17 Указа № 84).

Раскрытие информации

В соответствии с постановлением Минфина от 19.07.2016 № 65 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 3 марта 2016 г. № 84» в едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (даре – единый ресурс) будет размещаться ин­формация о составе банковских холдингов, а также перечень ОАО, акции которых размещены (проданы) с использованием ИДР.

В случае размещения акций допвыпуска с использованием ИДР перечень таких ОАО размещается в едином ресурсе не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем госрегистрации этого выпуска, а в случае продажи акций с использованием ИДР – не позднее двух рабочих дней, следующих за днем представления в Департамент по ценным бумагам Минфина информации о передаче акций эмитенту ИДР для продажи.

Открытые акционерные общества, акции которых подлежат возврату в связи с непоступлением денег от их продажи в установленный срок (ч. 2 подп. 1.4 Указа № 84), исключаются из перечня.

Минфину поручено обеспечивать поддержание перечня в актуальном состоянии. При этом в постановлении № 65 установлен порядок его формирования, изменения, а также состав размещаемой информации, в т.ч. о самих ОАО и эмитентах ИДР, их депозитариях, решениях общих собраний акционеров, связанных с приобретением ОАО акций собственной эмиссии в целях их последующей передачи эмитенту ИДР, данные о реквизитах акций, операциях с ними, а также о возврате эмитентом ИДР ранее полученных акций.

Льготы и затраты

Стимулом для иностранных инвесторов должны послужить налоговые льготы. Так, согласно подп. 1.18 Указа № 84 не будут подлежать налогообложению доходы (прибыль), полученные:

– в виде дивидендов по акциям, размещенным (проданным) с использованием ИДР, до погашения этих расписок. Данная норма действует до 1 января 2020 г.;

– при совершении до погашения ИДР операций с акциями, размещенными (проданными) с использованием ИДР, включая доходы от реализации акций;

– при погашении ИДР в результате их обмена на акции.

Планируя выпуск ИДР, потенциальные эмитенты должны учитывать, что им придется столкнуться с дополнительными требованиями и сложностями.

С одной стороны, для выхода на мировые рынки капитала придется соответствовать требованиям лис­тинга, принятым на зарубежных фондовых биржах. В частности, потребуется составлять и публиковать в свободном доступе финансовую отчетность (как правило – за 3 последних года), составленную в соответствии с МСФО, заверенную международными аудиторскими компаниями, сведения о своей корпоративной политике, топ-менеджерах, составе совета директоров и их вознаграждениях. От 15 до 25% акций должно находиться в свободном обращении без каких-либо ограничений для него и возможности покупки-продажи неопределенному кругу лиц. Важным условием является безубыточность на протяжении последних лет (как правило, 3 года), достаточно высокие иные показатели эффективности. При этом определяться прибыль и иные показатели также должны в соответствии с международными стандартами.

Кроме того, чтобы белорусские предприятия смогли воспользоваться возможностями, открываемыми Указом № 84, нужно решить еще ряд организационных вопросов. В частности, только в I полугодии 2017 г. планируется представить главе государства доклад для получения его согласия по вопросу эмиссии акций дополнительного выпуска и увеличения уставного фонда за счет инвестиций, поступающих от размещения акций дополнительного выпуска с использованием иностранных депозитарных расписок. В 2017–2020 гг. должна начаться организация работы с потенциальными эмитентами ИДР, в т.ч. заключение соглашений между акционерным обществом и эмитентом ИДР, а также договоров с консультантами. И только в 2018–2020 гг. начнутся непосредственные работы по подготовке АО к размещению акций на мировых фондовых биржах с использованием ИДР. Так что времени на изучение норм Указа № 84, внесение поправок в нормативные акты, регламентирующие выпуск и обращение ценных бумаг, а также изучение целесообразности использования различных финансовых инструментов будет еще много…

Автор публикации: Леонид ФРИДКИН