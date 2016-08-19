Что изменится в транзитной декларации

В порядке заполнения транзитной декларации в текущем году произойдут некоторые изменения.

С момента принятия Инструкции о порядке заполнения транзитной декларации, утв. решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 289, в нее неоднократно вносились изменения. Последнее из них – Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 5.07.2016 № 79 (далее – решение № 79), которое касается уполномоченных экономических операторов и вступает в силу 1 октября 2016 г.

Напомним, что уполномоченным экономическим оператором (УЭО) признается лицо, которое вправе пользоваться специальными упрощениями в таможенной сфере, предусмотренными ст. 41 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее – ТК ТС). Одно из таких упрощений – возможность временного хранения товаров в помещениях, на открытых площадках и иных территориях УЭО. На них для целей хранения создаются зоны таможенного контроля (далее – ЗТК) в соответствии с Положением о порядке создания и обозначения ЗТК и правовом режиме ЗТК, утв. постановлением Совмина от 24.05.2007 № 674.

Решение № 79 нацелено на отдельные аспекты заполнение транзитной декларации в случаях, когда местом доставки товаров, перемещаемых в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, являются территории УЭО. Данное решение вносит изменения в порядок заполнения граф 53 и D транзитной декларации. Рассмотрим, какие дополнения вносятся в эти графы.

№ графы Текст графы в действующей редакции (для Республики Беларусь) Дополнения, вносимые решением № 79 (идентичны для обеих граф) 53 «Орган назначения (и страна)» Указываются предполагаемые код и наименование таможенного органа назначения в соответствии с классификатором таможенных органов.Для Республики Беларусь – 112 и далее код таможенного органа в соответствии с классификатором (112ХХХХХ) В случае если местом доставки товаров являются помещения, открытые площадки и иные территории УЭО, дополнительно к коду и наименованию таможенного органа назначения через знак разделителя «/» указывается регистрационный номер зоны таможенного контроля, расположенной в помещениях, на открытых площадках и иных территориях УЭО, которая будет являться местом доставки товаров, а в случае, если в государстве – члене Союза не ведется учет зон таможенного контроля с присвоением регистрационных номеров, – номер свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов и почтовый адрес (без указания почтового индекса) помещений, открытых площадок и иных территорий УЭО, которые будут являться местом доставки товаров D «Отметки органа отправления» (абзац пятый) В строке «Срок транзита (дата):» указывается срок таможенного транзита (ДДММГГ – день, месяц, две последние цифры года) и через разделитель «/» указывается место доставки товаров (код и наименование таможенного органа назначения в соответствии с классификатором, а также его местонахождение)



В Беларуси учет и присвоение номера ЗТК осуществляется в соответствии с реестром, содержащимся в приложении 1 к Инструкции о порядке заполнения уведомления о размещении товаров в зону таможенного контроля и внесения изменений в зарегистрированное уведомление о размещении товаров в зоне таможенного контроля, утв. постановлением ГТК от 31.12.2014 № 62 (далее – Инструкция № 62).

В рассматриваемом случае номер ЗТК будет иметь следующую структуру (п. 3 Инструкции № 62):

ДДТТППП/ХХХХХХХ,

где ДД – указывается «ПЗ» – для постоянной ЗТК, «ВЗ» – для временной ЗТК;

ТТ – код таможенного органа, в регионе деятельности которого создана ЗТК, в соответствии с классификатором таможенных органов и пунктов таможенного оформления согласно приложению 2 к постановлению ГТК от 30.05.2014 № 30 (далее – классификатор);

ППП – код пункта таможенного оформления в соответствии с классификатором, в котором предполагается совершение таможенных операций в отношении товаров, размещаемых в ЗТК;

ХХХХХХХ – порядковый номер ЗТК, который имеет сквозную нумерацию в пределах таможни и начинается с номера 0000001.

Автор публикации: Марина РОМАНОВА, магистр юридических наук, старший преподаватель МГТУ им. Н.Э. Баумана