Бонус для союзников

Производители продовольствия из стран Евразийского экономического союза получат дополнительные преимущества при поставках своей продукции в Россию. В соответствии с постановлением правительства РФ от 22.08.2016 № 832 зарубежные компании не будут допускаться к конкурсу на исполнение госзаказа РФ по поставкам пищевых продуктов, если в нем участвуют 2 или более предприятия из государств ЕАЭС.

В перечень пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска для госзакупок постановлением № 832, включены 23 позиции, в т.ч. рыба и рыбная продукция, ракообразные и моллюски, соль пищевая, говядина, телятина и свинина, субпродукты, мясо птицы, молоко и сливки сухие, сублимированные и сгущенные, масло сливочное, пасты масляные, сыры, продукты сырные и творог, рис шелушенный, сахар. Таким образом, для производителей пищевой продукции из стран ЕАЭС открывается возможность расширить свое присутствие на российском рынке. Это может быть особенно интересным для белорусских предприятий – производителей мясной и молочной продукции. Ведь речь идет об обеспечении продовольственными продуктами бюджетных учреждений РФ, в которых питается около 25 млн. россиян. По оценкам Минсельхоза РФ, объем импортной продукции здесь составляет 15–20%. Например, потребности бюджетных учреждений РФ в молоке составляют 1,5 млн. т.

Подтверждением страны происхождения продуктов, включенных в перечень, является указание (декларирование) участником закупки в заявке наименования страны происхождения и производителя. При исполнении контракта не допускается замена продукта на такой же, но происходящий из страны, не входящей в ЕАЭС.

Ограничения не применяются в случаях размещения извещений о закупках пищевых продуктов, включенных в перечень, в единой информационной системе в сфере закупок и (или) направление приглашений об участии в определении поставщика закрытым способом до вступления в силу постановления, а также в случае закупки для обеспечения госнужд на территории иностранного государства для обеспечения там деятельности.

Таким образом, российские власти вводит дополнительные протекционистские меры по защите внутреннего рынка РФ. При этом формально нормы ВТО не нарушаются, поскольку они не распространяются на госзаказ. Определенные преимущества получают и предприятия из государств ЕАЭС, что позволит им успешнее конкурировать с компаниями из третьих стран.

Анастасия ГРИГОРЬЕВА

Тем временем

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщила об очередных претензиях к белорусским производителям.

Так, при проведении ветеринарного контроля продукции ОАО «Лепельский молочно-консервный комбинат» и ОАО «Березовский сыродельный комбинат» Россельхознадзор обнаружил, что протоколы испытаний, на основании которых принята декларация соответствия, сопровождавшая данную продукцию, оформлены до отзыва старой декларации.

В связи с этим Россельхознадзор с 31 августа 2016 года ввел временные ограничения на поставки в РФ продукции этих предприятий.

Кроме того, были обнаружены нарушения при поставках продукции Поставского молочного завода. На перевозившем ее транспортном средстве не оказалось прибора для замера и контроля температуры.

Также в августе в продукции этого предприятия обнаружен 1 случай выявления несоответствия массовой доле белка, а в молочной продукции ОАО «Савушкин продукт» продолжают выявляться «случаи фальсификации». Россельхознадзор предупреждает, что будет вынужден рассмотреть вопрос о возможном ограничении поставок в РФ продукции этих предприятий, в случае продолжения выявления продукции, несоответствующей ветеринарно-санитарным нормам и требованиям ЕАЭС.