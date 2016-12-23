Вопрос-ответ
Больше места для программы
На балансе организации в качестве нематериального актива числится компьютерная программа для разработки смет на одно рабочее место. В связи с производственной необходимостью дополнительно была приобретена лицензия на право пользования компьютерной программой еще на 2 рабочих места.
Как отразить в бухгалтерском учете организации затраты по оплате дополнительных лицензий?
Затраты по приобретению дополнительной лицензии на права пользования компьютерной программой следует рассматривать как доработку имеющейся в организации компьютерной программы.
Имущественные права в отношении компьютерных программ, приобретенных по лицензионным (авторским) договорам или иным основаниям, предусмотренным законодательством, относятся к нематериальным активам организаций при выполнении условий признания их нематериальными активами (п. 4, абз. 2 подп. 7.1 п. 7 Инструкции № 25).
Согласно п. 17 Инструкции № 25 первоначальная стоимость нематериальных активов не подлежит изменению, за исключением случаев, установленных положениями Инструкции о порядке начисления амортизации...