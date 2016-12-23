Скачать свежий номер газеты

№98 (205) от 23.12.2016

Войти | Зарегистрироваться

$

1.9496 руб.

2.0356 руб.

Р (100)

3.2015 руб.

Ставка рефинансирования

18.00%

Инфляция

0.80%

Базовая величина

23.00 руб.

Бюджет прожиточного минимума

174.52 руб.

Тарифная ставка первого разряда

29.80 руб.

Скачать свежий номер газеты

№98 (205) от 23.12.2016

23 декабря 2016 года

Войти | Зарегистрироваться

Вопрос-ответ

Больше места для программы

23.12.2016

На балансе организации в качестве нематериального актива числится компьютерная программа для разработки смет на одно рабочее место. В связи с производственной необходимостью дополнительно была приобретена лицензия на право пользования компьютерной программой еще на 2 рабочих места.

Как отразить в бухгалтерском учете организации затраты по оплате дополнительных лицензий?

Затраты по приобретению дополнительной лицензии на права пользования компьютерной программой следует рассматривать как доработку имеющейся в организации компьютерной программы.

Имущественные права в отношении компьютерных программ, приобретенных по лицензионным (авторским) договорам или иным основаниям, предусмотренным законодательством, относятся к нематериальным активам организаций при выполнении условий признания их нематериальными активами (п. 4, абз. 2 подп. 7.1 п. 7 Инструкции № 25).

Согласно п. 17 Инструкции № 25 первоначальная стоимость нематериальных активов не подлежит изменению, за исключением случаев, установленных положениями Инструкции о порядке начисления амортизации...

Чтобы прочитать статью полностью, Вам необходимо приобрести подписку
Назад
Бухучет: список рубрик
Поддержка
Подписка
Архивы «ЭГ»
Мы в соцсетях

Адрес редакции:

220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15.

Тел./факс: (017) 217-45-15, 217-45-25

Время работы: 9.00-17.00.
Суббота, воскресенье - выходной.
ЗАО "Белбизнеспресс". Свидетельство
о государственной регистрации выдано
Минским городским исполнительным комитетом
3 марта 2000 года.
УНП 100648008

Рекламодателям
Webpay

© 2016. «Экономическая Газета». Все права защищены.

При полном или частичном использовании материалов ссылка на «ЭГ» обязательна.

Пишите нам: info@neg.by

Пользовательское соглашение

Создание сайта: Белый кофе | Unibit