Больше места для программы

На балансе организации в качестве нематериального актива числится компьютерная программа для разработки смет на одно рабочее место. В связи с производственной необходимостью дополнительно была приобретена лицензия на право пользования компьютерной программой еще на 2 рабочих места.

Как отразить в бухгалтерском учете организации затраты по оплате дополнительных лицензий?