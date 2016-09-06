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№68 (1975) от 06.09.2016

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№68 (1975) от 06.09.2016

05 сентября 2016 года

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Вопрос-ответ

Бизнес в райцентре, а жизнь в столице

06.09.2016

Можно ли будет применять льготный режим налогообложения при создании в Логойском районе предприятия по оказанию парикмахерских услуг (без иных видов деятельности) либо оказании таких услуг ИП, проживающим при этом в Минске?

Возможность налогового стимулирования предпринимательской деятельности за пределами Минска и других крупных городов Беларуси предусмотрена Декретом Президента от 7.05.2012 № 6 «О стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, малых городских поселений и сельской местности» (далее – Декрет № 6).

В частности, на основании подп. 1.1 п. 1 Декрета № 6 коммерческие организации РБ, а также ИП, зарегистрированные в РБ с местом нахождения (жительства) на территории средних, малых городских поселений, сельской местности и осуществляющие на территории средних, малых городских поселений, сельской местности, осуществляющие деятельность по производству товаров (выполнению рабо...

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