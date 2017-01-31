Бизнес плохо размножается

По состоянию на 1 января 2017 г. в республике действовало 142,6 тыс. юридических лиц и 247,6 тыс. индивидуальных предпринимателей (ИП). За год численность первых выросла на 0,7%, а вторых сократилась на 3,1%.

В частности, по данным Белстата, в Витебской области число юрлиц и ИП сократилось соответственно на 3 и 8,3%, в Гомельской – на 1,4 и 3,4%, Гродненской – на 1,2 и 7,8%, Могилевской области – на 0,1 и 4,1%. В Брестской и Минской областях чис­ленность юрлиц выросла за год на 0,1 и 0,8%, в Минске – на 3,1%, а количество ИП снизилось на 3,9%, 0,5% и 0,4% соответственно.

Среди действующих юрлиц 12,7% – организации государственной собствен­ности и с долей государства (годом ранее – 12,9%), 82,2% – частные компании без участия государства, 5,1% – компании, находящиеся в иностранной собственности. При этом в сфере производства заняты 33,5 тыс. организаций (23,5% от общего количества), в сфере услуг – 109,1 тыс. (76,5%).

В I полугодии т.г. было зарегистрировано 5563 юридических лица, а ликвидировано – 4398 (на 5,4% меньше). В то же время число зарегистрированных индивидуальных предпринимателей сократилось на 24% – до 18 140. Прекратило свою деятельность 22 012 ИП – на 3,9% больше, чем годом ранее.

В прошлом году зарегистрировано 10 781 юридическое лицо (на 2,9% больше, чем в 2015 г.), а 8996 ликвидировано (на 8% меньше), зарегистрировано 34 190 ИП, а 41 517 пре­кратили свою деятельность (на 18,2 и 0,8% меньше, чем год назад). Учитывая, что в 2015 г. по сравнению с 2014-м число зарегистрированных юрлиц сократилось на 19,7%, ИП – на 16,4%, а ликвидированных выросло на 21,2% и 22,8%, нынешние показатели можно считать относительно благополучными.

Динамика демографии бизнеса представлена в таблице.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 зарегистрировано юрлиц 14105 17924 20633 13052 10479 10 781 ликвидировано юрлиц 6786 7491 8090 8068 9779 8996 коэффициент замещения юрлиц, % 2,08 2,39 2,55 1,62 1,07 1,2 зарегистрировано ИП 42040 48765 55007 49994 41772 34 190 ликвидировано ИП 40623 33898 32373 34072 41845 41 517 коэффициент замещения ИП, % 1,03 1,44 1,7 1.47 0,998 0,82

Как видим, коэффициент замещения (отношение вновь созданных бизнесов к закрывающимся) в про­шлом году несколько вырос по срав­нению с 2015 г., но остается вдвое меньше, чем в 2012 г. У ИП этот показатель продолжает снижаться под влиянием сложностей, связанных с применением Указа № 222, ограничений на применение упрощенной системы налогообложения и общей макроэкономической ситуации. Впро­чем, число ликвидируемых юрлиц могло быть существенно выше, если бы не сложности процедуры за­крытия и риски, связанные с суб­сидиарной ответственностью.

Наибольшее сокращение чи­сла вновь регистрируемых юрлиц и рост их ликвидаций наблюдается в Витебской (на 33,1% и 31% соответственно), Гомельской (на 31,7% и 28,9%) и Могилевской (на 23,7% и 25,2%) областях. В других регионах этот процесс идет несколько медленнее. Так, в Минске было зарегистрировано юрлиц «всего» на 15,2% меньше, чем в 2014 г., а ликвидировано – на 21,3% больше, в Минской области – на 18,2 и 19,9% соответственно, Гродненской – на 22,7 и 16,6%. Лучше всех «держится» Брест­ская область, где число регистраций упало всего на 14,1%, а ликвидаций – выросло только на 7,4%. Отметим также, что число регистраций частных компаний сократилось на 20,9%, а их ликвидаций выросло на 23,9%.

Рост регистраций юрлиц отмечен в Брестской (на 12,5%) Гродненской (11,9%), Могилевской (13,7%) областях и в Минске (на 5,3%), а сокращение – в Витебской (на 3,6%), Гомельской (на 0,1%), Гродненской (на 1,6%) и Минской (на 6,9%) областях. В то же время в столице число ликвидируемых юрлиц выросло только в Минской области (на 3,3%), а в столице и в остальных регионах оно сократилось.

Зато снижение числа регистрации ИП наблюдается во всех регионах: наибольшее – в Гродненской области (на 23,7%), а также в Брестской – на 21,5%, Гомельской – на 20,6%, Могилевской – на 19,9%, Витебской – на 17,5%, Минской – на 15%, в Минске – на 14,7%. Одновременно в столице наблюдался максимальный рост числа прекративших деятельность ИП – на 36,4%, Гомельской области – на 3,1%, Брестской – на 1,2%. В Витебской области число прекративших деятельность ИП снизилось сразу на 30,7%, Могилевской – на 17,3%, Гродненской области – на 16,4%.

Автор публикации: Роман КУНИЦКИЙ