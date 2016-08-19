Безработица теряет темп

«Официальная» безработица снизилась с 1,1% на 1.07.2016 г. до 1% к численности экономически активного населения на 1.08.2016 г. (на 1 августа 2015 г. ее уровень составлял 1%).

Уровень зарегистрированной безработицы, поколебавшись, вернулся к прошлогоднему значению и на 1.08.2016 г. составил 1%, сообщает пресс-служба Минтруда и соцзащиты.

В январе–июле 2016 г. в органы занятости за содействием в трудоустройстве обратилось 147,9 тыс. человек (–7% к уровню января–июля 2015 г.), поставлено на учет в качестве безработных 100,6 тыс. человек (–11,6% к аналогичному периоду 2015 г.).

На учете в качестве безработных на 1.08.2016 г. состояло 44,9 тыс. человек (–3,7% к уровню 1.08.2015 г. – 46,6 тыс. человек). В т.г. уже третий месяц наблюдается снижение этого показателя – с 53,8 тыс. на 1.05.2016 г. до 44,9 тыс. на 1.08.2016 г.

На 1.08.2016 г. наниматели заявили о наличии 38,3 тыс. свободных рабочих мест (+39,3% к уровню 1.08.2015 г.). Спрос на работников по рабочим профессиям составил 53,7% от общего числа вакансий (57,5% на 1.08.2015 г.).

Коэффициент напряженности на рынке труда республики снизился с 1,7 на 1.08.2015 г. до 1,2 безработных на 1 вакансию на 1.08.2016 г. При этом в Гомельской области и Минске численность безработных меньше, чем количество заявленных нанимателями вакансий (коэффициент напряженности – 0,9 и 0,8 безработных на вакансию соответственно).

В январе–июле 2016 г. на созданные рабочие места и имевшиеся вакансии при содействии службы занятости трудоустроено на постоянную работу 98,5 тыс. человек, из них – 62,1 тыс. безработных.

На обучение по профессиям, востребованным на рынке труда, направлено 6,3 тыс. граждан.

Содействие в организации предпринимательской, ремесленной деятельности, а также деятельности в сфере агроэкотуризма с оказанием финансовой поддержки путем предоставления субсидий предоставлено 992 безработным.

В оплачиваемых общественных работах при содействии службы занятости участвовали 34,8 тыс. человек.